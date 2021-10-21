Нещодавно запущений російський супутник-шпигун згорів у атмосфері

Може здатися, що відправити апарат у космос – проста задача. Але виведенням на орбіту робота не завершується – тепер потрібно, щоб сам супутник функціонував нормально. Наприклад, у російського космічного апарата "Космос-2551" після виведення на орбіту 9 вересня 2021 року щось пішло не так. Стало відомо, що цей супутник-шпигун згорів в атмосфері.

Після запуску "Космоса-2551", той виявився несправним та не зміг відкоригувати свою орбіту. Це призвело до поступової її деградації внаслідок опору слабкої атмосфери Землі. Останні дані по орбіті свідчили, що вона становить всього 146 на 158 кілометрів. Близько 4:40 за Всесвітнім координованим часом шпигун "Космос-2551" увійшов в атмосферу та, згораючи, пронісся над Канадою та кількома штатами США. Оскільки вага апарату становила близько 500 кілограмів, то сумнівно, що якісь його частини долетіли до поверхні.

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Падіння "Космос-2551": дивитись відео

Атмосферне шоу з вогняною кулею

Звісно, очевидці події були вражені таким видовищем, адже над їхніми головами не кожен день пролітає вогняна куля, яка розпадається на уламки.

Спочатку люди, звісно, не знали про те, що саме вони спостерігають. Проте скоро спеціалісти уточнили час падіння тоді ще невідомого космічного тіла та трасу проходження "Космосу-2551". Ці дані зійшлися, що й дозволило зрозуміти, що вогняна куля над США та "Космос-2551" – це один об'єкт.

Про спостереження за падінням космічного тіла Американській метеорній організації повідомили понад 150 очевидців, що досить багато. Деякі з них надіслали фото та відео події.

Фотографії очевидців події / Фото American Meteor Society