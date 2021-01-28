Нещодавно виявлені екзопланети ставлять під сумнів теорію формування Сонячної системи

Швейцарські астрономи виявили у сузір'ї Скульптора, на відстані 200 світлових років від Землі, унікальну систему екзопланет. У системі всі, крім однієї планети обертаються навколо зірки в незвичному ритмі. Це відкриття, на думку дослідників, потребує перегляду уявлень про те, як формуються планети, у тому числі, в нашій Сонячній системі.

Джерело: ZME Science

Спостерігаючи зірку TOI-178, команда астрономів з університетів Берна і Женеви спочатку вирішила, що навколо неї обертаються всього дві екзопланети. Однак більш пильне вивчення дозволило визначити, що їх шість, і орбіти п'яти з них мають вельми незвичайні характеристики.

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Що незвичного в орбітах виявлених екзопланет

Особливості їх руху вказують на те, що з моменту народження цих планет на них не впливали космічні події. Однак навіть всередині такої системи існує певний хаос, і побудова цих планет демонструє дисгармонію, настільки ж рідкісну, наскільки рідкісні їх гармонійні орбіти.

Система складається з планет розміром від одного до трьох розмірів Землі і масою від 1,5 до 30 її мас. Деякі кам'яні і більші від нашої планети – так звані суперземлі. Інші газоподібні, як зовнішні планети Сонячної системи, але набагато менші – клас мінінептунів.

Всі вони, за винятком однієї планети, найближчої до зірки, виявляють резонанс, який можна спостерігати в повторюваних закономірностях їх орбіт. Це означає, що планети обертаються навколо TOI-178 з регулярними інтервалами.

Чим це відрізняється від руху космічних тіл у Сонячній системі

Схожий, хоч і менш складний резонанс можна спостерігати і в Сонячній системі, але не у планет, а у трьох супутників Юпітера. Іо здійснює чотири повних оберти, поки Ганімед робить один, який, у свою чергу, описує два повних оберти за один оберт Європи. П'ять зовнішніх планет TOI-178 рухаються набагато складніше. Замість 4:2:1, як у місяців Юпітера, ми маємо тут 18:9:6:4:3.

Це означає, що система з моменту появи була здебільшого позбавлена ​​зовнішнього впливу, наприклад, ударів астероїдів або гравітаційного впливу іншої системи. В іншому випадку така конфігурація їх орбіт була б порушена.

Є в цій системі і дисгармонія. Вона проявляється у щільності й складі окремих екзопланет: щільні суперземлі в них є сусідами з газоподібними мінінептунами. У Сонячній системі це не так – більш щільні, кам'яні планети розташовані ближче до зірки, а газоподібні, менш щільні – ближче до околиць.