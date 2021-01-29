Непредставлений Meizu 18 з підекранною камерою засвітився на відео

Нещодавно компанія Meizu заявила, що її новий флагманський смартфон Meizu 18 буде працювати на базі процесора Snapdragon 888. Зараз в мережі з'явилося коротке відео, яке демонструє цей ще не представлений смартфон.

Джерело: Sparrows News

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Meizu 18 отримає унікальну фронтальну камеру, яку розмістили під дисплеєм.

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Щоправда, достеменно невідомо, яка саме модель показана на відео: базова Meizu 18 чи просунута Meizu 18 Pro. За даними джерел, виробник може випустити таку модифікацію обмеженою партією. При цьому серійна версія отримує врізану в екран фронтальну камеру.

Meizu 18 засвітився на відео

Що відомо про Meizu 18

За чутками, новинка отримає OLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 120 Гц. Смартфон також працюватиме від акумулятора ємністю на 3910 мАг з підтримкою 30-ватної швидкої зарядки.

Коли чекати анонсу

Жодної інформації від виробника поки не надходило. Проте інсайдери кажуть, що презентацію новинки варто очікувати навесні цього року.

Базова версія Meizu 18 може бути оціненою у 580 доларів (16 500 гривень).