Новинка у світі електроавтомобілів: що пропонує британська компанія

Британська компанія Page-Roberts займається розробкою інноваційного електромобіля. У ньому вирішили змінити розташування сидінь та батарей. Таке рішення виникло не через бажання зробити гарний електрокар, а через можливість значно збільшити дальність руху.

Виробники електромобілів переважно використовують "шасі для скейтборду" як кращий спосіб інтеграції акумулятора в електромобіль. Такі платформи низько опускають центр ваги й витягають масу з пасажирського салону та вантажного відсіку. У Page-Roberts вважають, що вертикально розташована батарея може збільшити запас ходу на 30%.

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Електрокар від компанії Page-Roberts / Фото Autocar

Що пропонує компанія

Концепція дизайну британської компанії поміщає вертикальну батарею в центрі автомобіля, розділяючи два ряди сидінь. Батарея сягає у висоту на половину висоти транспортного засобу.

Щоб вона не заважала простору для ніг заднього пасажира Page-Roberts розвернули задні сидіння, щоб вони дивилися назад. Акумуляторна батарея розташована під кутом, щоб краще поміститися між відкидними сидіннями.

Таке вертикальне розташування дозволяє Page-Roberts скоротити колісну базу і зменшити висоту автомобіля, що дозволяє зробити кузов більш аеродинамічним. У компанії заявляють, що таке розташування знижує силу ударів при можливих аваріях. Такі маніпуляції з дизайном дозволять знизити масу автомобіля більше ніж 100 кілограмів.

Краща аеродинаміка та зменшення ваги дозволять збільшити загальну ефективність автомобіля на 30%.

Наша концепція дизайну знижує витрати, підвищує ефективність, підвищує маневровість і пропонує свободу дизайну,

– говорять в компанії.