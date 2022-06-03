Неон – це газ, що належить до групи так званих "благородних". Його застосовують при виготовленні мікросхем як ключовий компонент лазерних установок. Росія, будучи одним із постачальників, вирішила обмежити його експорт.

Ситуація особливо тривожна на тлі нещодавніх новин про зупинення роботи двох українських заводів, які були основними світовими виробниками неону. "Кріоін" та "Інгаз", розташовані в Одесі та Маріуполі відповідно, разом забезпечували до 54 відсотків усього світового постачання цього газу. Російське вторгнення зупинило роботу обох підприємств, поставивши під загрозу виробництво чипів по всьому світу, яке і без того знаходиться в скрутному становищі через безкінечні дефіцити.

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Неонова помста

Росія, яка постраждала від світових санкцій, обмежила експорт благородних газів до кінця 2022 року, щоб "зміцнити свої позиції на ринку". Про це у четвер, 2 червня повідомило рашистське Міністерство торгівлі.

Цілком можливо, що до такого рішення Путіна підштовхнули нові санкції Тайваню, який кілька днів тому заборонив поставки не лише чипів, а й літографічного обладнання для їх виготовлення у Росію та Білорусь. Під заборону потрапила мікропроцесорна техніка, яка відповідає хоча б одній з трьох визначених умов, одна з яких – частота електронного компонента перевищує 25 мегагерців.

Щоб помститися країні, яка є найбільшим у світі виробником напівпровідників, і могли вигадати саме такі обмеження.

За даними Reuters, на частку Росії припадає 30 відсотків світових поставок благородних газів.

Вона постачала продукцію до різних країн – наприклад, до Японії.

Тепер до 31 грудня експорт буде дозволений тільки за наявності спеціального державного дозволу.

Цей крок дасть можливість "перебудувати ті ланцюжки, які зараз розірвані, і побудувати нові", каже заступник Міністра торгівлі Василь Шпак.

Ми плануємо збільшити наші виробничі потужності [благородних газів] у найближчому майбутньому. Ми вважаємо, що у нас буде можливість бути почутими в цьому глобальному ланцюжку, і це дасть нам деяку конкурентну перевагу, якщо буде потрібно вибудувати взаємовигідні переговори з нашими колегами,

– додає Шпак.

За словами експертів, обмеження російського експорту може посилити дефіцит чипів на світовому ринку.