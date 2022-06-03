Ситуація особливо тривожна на тлі нещодавніх новин про зупинення роботи двох українських заводів, які були основними світовими виробниками неону. "Кріоін" та "Інгаз", розташовані в Одесі та Маріуполі відповідно, разом забезпечували до 54 відсотків усього світового постачання цього газу. Російське вторгнення зупинило роботу обох підприємств, поставивши під загрозу виробництво чипів по всьому світу, яке і без того знаходиться в скрутному становищі через безкінечні дефіцити.

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Неонова помста

Росія, яка постраждала від світових санкцій, обмежила експорт благородних газів до кінця 2022 року, щоб "зміцнити свої позиції на ринку". Про це у четвер, 2 червня повідомило рашистське Міністерство торгівлі.

Цілком можливо, що до такого рішення Путіна підштовхнули нові санкції Тайваню, який кілька днів тому заборонив поставки не лише чипів, а й літографічного обладнання для їх виготовлення у Росію та Білорусь. Під заборону потрапила мікропроцесорна техніка, яка відповідає хоча б одній з трьох визначених умов, одна з яких – частота електронного компонента перевищує 25 мегагерців. Щоб помститися країні, яка є найбільшим у світі виробником напівпровідників, і могли вигадати саме такі обмеження.

За даними Reuters, на частку Росії припадає 30 відсотків світових поставок благородних газів.

Вона постачала продукцію до різних країн – наприклад, до Японії.

Тепер до 31 грудня експорт буде дозволений тільки за наявності спеціального державного дозволу.

Цей крок дасть можливість "перебудувати ті ланцюжки, які зараз розірвані, і побудувати нові", каже заступник Міністра торгівлі Василь Шпак.

Ми плануємо збільшити наші виробничі потужності [благородних газів] у найближчому майбутньому. Ми вважаємо, що у нас буде можливість бути почутими в цьому глобальному ланцюжку, і це дасть нам деяку конкурентну перевагу, якщо буде потрібно вибудувати взаємовигідні переговори з нашими колегами,

– додає Шпак.

За словами експертів, обмеження російського експорту може посилити дефіцит чипів на світовому ринку.