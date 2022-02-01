Довгий час вважалося, що еволюція живих організмів, якщо говорити просто, – це ланцюжок випадкових мутацій та їхнього накопичення. Одні мутації ні на що не впливають – наприклад, наявність чи відсутність горбинки на носі. Інші стають небезпечними і їх носії вимирають, не передаючи мутацію далі. Корисні мутації сприяють виживанню, а тому передаються наступному поколінню. Усе разом це називається природним відбором. Та нове дослідження ставить теорію "випадкових мутацій" під сумнів.
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"Випадковість не випадкова"
Понад століття загальноприйнято було вважати, що мутації випадкові. Але результати дослідження міжнародної групи вчених говорять, що це не так. Мутації виникають не випадково, а як відповідь на певний зовнішній подразник.
Наукова група досліджувала мутацію HbS, яка сприяє захисту людини від малярії. Виявилося, що більшість носіїв HbS живуть в Африці, а у Європі носіїв значно менше – там малярія практично не зустрічається. Науковці вважають, що мутація виникає не спонтанно та випадково, а у популяціях, де є відповідний зовнішній подразник – малярія, що допомагає жителям виживати у специфічних умовах.
Ми припускаємо, що на еволюцію впливають два джерела інформації: зовнішня інформація, яка є природним відбором та внутрішня інформація, що накопичується в геномі протягом поколінь й впливає на виникнення мутацій,
– розповідає керівник дослідження Аді Лівнат.
Така точка зору близька до так званого "ламаркізму" – однієї з теорій еволюції, яка стверджує, що організм здатен немов "направляти" власну еволюцію у потрібний напрямок. Простіше кажучи, виникають ті мутації, які актуальні та сприятимуть виживанню у конкретних умовах.
Але, можливо, частково "ламаркізм живий". Міжнародна наукова група використала новий метод для розуміння того, чи випадкові мутації HbS. Бралися до уваги лише ті носії, які не мали батьків з HbS. Якщо мутація була б випадковою, то мала б бути рівномірно розповсюджена. Але виявилося, що вона найчастіше виникає саме в Африці, у популяціях, які часто "піддаються атакам" малярії. Таким чином ця мутація не є випадковою, а виникає як відповідь на зовнішній подразник.