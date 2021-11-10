Неочікувано: кому й навіщо глава Apple порекомендував перейти на Android

Тім Кук, який сьогодні обіймає посаду глави Apple, зробив неочікувану заяву. Він порекомендував деяким користувачам відмовитись від iOS та перейти на Android. Кому й навіщо?

Причина таких висловлювань – у розмовах про можливість завантажувати в операційну систему від Apple додатки зі сторонніх магазинів чи просто з установчого файлу, а не виключно з App Store. Вони ведуться вже давно, але останнім часом вони особливо загострилися на тлі поданого сенаторами США законопроєкту, який покликаний змусити компанію змінити свої правила.

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Що відбувається

Сьогодні про це пишуть ЗМІ, а користувачі просять коментарів та пояснень, чому компанія блокує цю можливість. Тому корпорація вже не один раз була змушена відповідати на ці заяви. Однак тепер висловитись вирішив особисто Тім Кук, глава компанії. Він порівняв такий підхід з автомобілем без подушок або ременя безпеки.

За словами Кука, користувачам, які хочуть завантажувати додатки "зі сторони" (не з App Store), варто задуматись про покупку пристрою на Android. Аргументував він свою позицію тим, що в iPhone робиться ставка на максимальну безпеку і конфіденційність. Мовляв, у користувачів є вибір між захищеною платформою (iOS) і екосистемою, яка допускає завантаження додатків "зі сторони" (Android).

З нашої точки зору, це схоже на те, якби я був автовиробником і сказав не встановлювати в машину подушки та ремені безпеки. Сьогодні автовиробник ніколи б не подумав зробити подібне. Це просто занадто ризиковано. Таким чином, це був би не iPhone, не забезпеч він максимальну безпеку і конфіденційність,

– каже директор.

Раніше старший віцепрезидент Apple по розробці програмного забезпечення Крейг Федерігі заявив, що стороннє завантаження є "кращим другом кіберзлочинця", підкресливши небезпеки, які можуть виникнути для клієнтів, якщо їм буде надана свобода встановлювати програми з будь-якої точки Інтернету.