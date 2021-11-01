Неочікувана заява: Apple оголосила своїми конкурентами ігрові компанії

Якщо раніше Apple називала своїми конкурентами Google та Microsoft, то тепер націлилася на ігрову індустрію. У документі, направленому до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), компанія заявила, що конкурує з Sony Playstation, Microsoft Xbox і Nintendo Switch.

Конкуренти Apple були головною темою судового розгляду Epic Games. Під час слухання Apple заявила, що не є монополістом, оскільки конкурує з іншими платформами, які також пропонують гру Fortnite. У результаті суддя ухвалив, що Apple не має монополії на ринку, але зобов'язав компанію відкрити доступ до інших платіжних систем.

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Apple повільно, але впевнено заходить на ігровий ринок

Нові продукти Apple все частіше отримують функції, які подобаються ґеймерам. Наприклад, iPhone 13 Pro та MacBook Pro отримали дисплеї з частотою 120 Гц.

Згідно з аналізом CNBC, продажі App Store у 2020 році склали понад 64 мільярдів доларів. Компанія отримує більше доходів від ігор, ніж Microsoft, Nintendo, Activision Blizzard та Sony, разом узяті.

Проте Apple попередила інвесторів, що може бути змушена внести зміни до магазину додатків, що зменшить кількість завантажень. Крім того, доведеться знизити комісію, яка зараз становить від 15% до 30%, на платний софт, покупки у додатках та підписки.

Власні процесори та зростання продуктивності

Після переходу на власні процесори Apple добилася вражаючого зростання продуктивності у своїй техніці. Так, нещодавно представлений MacBook Pro з процесорами SoC Apple M1 Pro або M1 Max демонструє продуктивність на рівні PlayStation 5.