Як повідомляє 24 канал, проблеми у роботі мережі оператора "Київстар" тривають з понеділка 31 жовтня, попри те, що компанія не підтвердила збої у понеділок. Водночас низка користувачів скаржиться на неналежну роботу мережі вже другу добу. Нова хвиля проблем почалася у вівторок, 1 листопада.

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Неможливо поповнити рахунок

Наразі невідомо з чим саме пов'язані складнощі у роботі послуг, однак у компанії зазначають, що все через тимчасові обмеження в інформаційних системах компанії.

У зв`язку з тимчасовими обмеженнями в інформаційних системах компанії можуть виникати короткочасні складнощі із поповненням рахунку. Перепрошуємо за тимчасові незручності. Ми працюємо над їх якнайшвидшим усунення і рекомендуємо повторити спробу поповнення через годину,

– відповіли представники оператора в коментарі абонентки у твітері, яка скаржилася на проблеми з поповненням рахунку.

Водночас наразі неможливо точно зазначити, коли саме послуги компанії запрацюють у штатному режимі.

Нещодавні збої інтернет-сервісів

Останнім часом збої різноманітних цифрових сервісів та послуг почастішали.