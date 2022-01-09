Нефритовий кролик: загадка "хатини" на Місяці розгадана

Загадковий об'єкт, виявлений близько місяця тому китайським ровером "Юйту-2" на звороті Місяця, який назвали "таємничою хатиною", виявився просто каменем. Містикам і конспірологам доведеться чекати на нові схожі відкриття.

Об'єкт, який справді віддалено нагадував хатину і, як здавалося, мав близьку до кубічної форму, насправді виявився невеликим каменем, що лежав на краю кратера. Справжню природу об'єкта ровер розкрив, просто трохи наблизившись до нього.

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Нефритовий кролик

Через свою кумедну форму об'єкт отримав нове прізвисько – "нефритовий кролик". Камінь дійсно нагадує кролика з певного кута огляду. Примітно, що назва місяцехода "Юйту-2" перекладається з китайської як "нефритовий кролик" – виходить, що апарат зустрів на Місяці свій власний талісман.



"Нефритовий кролик" на поверхні Місяця / Фото weixin

Китайська місячна місія

Через особливості перспективи та сприйняття об'єкти на поверхні Місяця на фото часто здаються значно більшими ніж вони є насправді. Гра тіней та перспективи не вперше дивують дослідників і такі знахідки на поверхні нашого супутника далеко не поодинокі.

Місяцехід прибув на супутник Землі з посадковим модулем "Чан'є-4" у 2019 році, і це перший апарат, який досліджує зворотний бік Місяця. "Юйту-2" працює на сонячній енергії, тож він переходить в режим очікування чекаючи на схід Сонця. Саме тому на з'ясування природи загадкового об'єкта знадобився деякий час.