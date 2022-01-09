Об'єкт, який справді віддалено нагадував хатину і, як здавалося, мав близьку до кубічної форму, насправді виявився невеликим каменем, що лежав на краю кратера. Справжню природу об'єкта ровер розкрив, просто трохи наблизившись до нього.

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Нефритовий кролик

Через свою кумедну форму об'єкт отримав нове прізвисько – "нефритовий кролик". Камінь дійсно нагадує кролика з певного кута огляду. Примітно, що назва місяцехода "Юйту-2" перекладається з китайської як "нефритовий кролик" – виходить, що апарат зустрів на Місяці свій власний талісман.



"Нефритовий кролик" на поверхні Місяця / Фото weixin

Цікаво! Через особливості перспективи та сприйняття об'єкти на поверхні Місяця на фото часто здаються значно більшими ніж вони є насправді. Гра тіней та перспективи не вперше дивують дослідників і такі знахідки на поверхні нашого супутника далеко не поодинокі.

Китайська місячна місія

Місяцехід прибув на супутник Землі з посадковим модулем "Чан'є-4" у 2019 році, і це перший апарат, який досліджує зворотний бік Місяця. "Юйту-2" працює на сонячній енергії, тож він переходить в режим очікування чекаючи на схід Сонця. Саме тому на з'ясування природи загадкового об'єкта знадобився деякий час.