Samsung готує нові смартфони з гнучким екраном, але бюджетним цінником

Гнучкі смартфони Samsung задоволення не з дешевих – цінники на них сягають більше 1000 доларів. Схоже в компанії остаточно опанували технологію і готуються випустити на ринок нові відносно недорогі моделі пристроїв з гнучкими екранами.

Відоме південнокорейське видання стверджує, що компанія Samsung Electronics готує гнучкий смартфон початкового рівня за ціною до 1 мільйона корейських вон – близько 770 доларів, що суттєво дешевше, ніж флагманські моделі Samsung.

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Яким буде "недорогий" гнучкий Samsung

Підрозділ Samsung — Mobile Experience (MX), нещодавно розпочав реалізацію проєкту з розробки та планування виробництва щодо недорогих варіантів Galaxy Z Fold та Flip. Передбачається, що вендор має намір позбавити новинку преміум-функцій та випустить її у продаж у 2024 році.

Наріжним каменем стратегії стала ідея створення "гнучкого Galaxy A", в якому будуть відсутні деякі функції, характерні для його дорожчих побратимів. Завдяки цьому ціна нових варіантів у разі початку їхнього продажу буде значно нижчою – за даними видання, у Південній Кореї минулого року нові Galaxy Z Fold та Flip коштували від 960 до 1540 відповідно.

Іншими словами, виробник має намір швидко збільшити частку на ринку гнучких смартфонів завдяки високій ціновій конкурентоспроможності. Крім того, це збільшить частку гнучких смартфонів у лінійках Samsung з однозначних відсоткових показників до двозначних.

Samsung захоплює ринок гнучкими смартфонами

Бюджетні смартфони та продукти середнього цінового рівня відіграють ключову роль у стратегії розширення частки Samsung на ринку ґаджетів. Фактично і цілком передбачувано, ґаджети серії Galaxy A продаються набагато активніше, ніж Galaxy S. На світовому ринку виробник вже займає 90% серед гнучких смартфонів, але має намір додатково зміцнити свої позиції в цьому перспективному сегменті.

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Цього року компанія планує продати ще більше гнучких смартфонів, а ось прогнозовану кількість продажів класичних моделей на кшталт Galaxy A та Galaxy S, навпаки, має скоротитися. Так, гнучких смартфонів Samsung, ймовірно, буде продано цього року вже не 10 мільйонів, як очікувалося раніше, а 15 мільйонів.

Вважається, що такі показники враховуються і Apple, яка має намір розпочати випуск гнучких смартфонів у найближчі роки, а також, звичайно, китайськими виробниками, які останнім часом активно розширюють присутність на ринку ґаджетів.