"Небо більше не межа": Стів Возняк заснував власну космічну компанію Privateer Space

Один із засновників Apple Стів Возняк оголосив про створення приватної космічної компанії під назвою Privateer Space. Деталей про свою нову компанію Возняк не розповів, лише пообіцяв, що вона "не буде схожою на інші".

На YouTube опублікували релізне відео Privateer Space. Тут згадується, що нову компанію уклали Стів Возняк та колишній інженер Apple Алекс Філдінг.

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Релізне відео запуску космічної компанії Privateer Space: дивіться онлайн

Цікаво, що в минулому Возняк та Філдінг неодноразово працювали разом над різними проєктами.

У 2002 році вони стали співзасновниками компанії Wheels of Zeus (WoZ) , яка займалася розробкою смарт-трекерів на основі супутникової навігації GPS.

, яка займалася розробкою смарт-трекерів на основі супутникової навігації GPS. Пізніше Возняк увійшов до ради директорів Ropcord Networks, робототехнічної компанії, яка була заснована Філдінгом після закриття Wheel of Zeus в 2006 році.

Що ще відомо про Prevateer Space

На офіційному сайті Privateer Space сказано, що на майбутній технологічній конференції AMOS, яка відбудеться 14 вересня на острові Мауї Гавайського архіпелагу, буде представлено більше подробиць про нову космічну компанії.

Очевидно, Возняк і Філдінг планують вийти на висококонкурентний ринок приватних аерокосмічних послуг, де себе дуже комфортно почувають SpaceX Ілона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса та Rocket Lab Пітера Бека. Крім того на ринку є чимало менших компанії які пропонують низку послуг, тож нав'язати їм конкуренцію буде не просто, однак зайняти свою нішу все ще можна.