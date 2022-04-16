Свідки події над Лінивою горою (Lazy Mountain) поширюють фотографії у фейсбуці. Зокрема фото з'явились у групі регіону Палмер.

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Що відомо

Одним з очевидців є Маттіас Алвін. У четвер вранці він вийшов зі свого будинку, щоб завести машину, і побачив у небі щось незвичайне.

Я підвів очі й побачив дивне — я б назвав це стовпом диму. Це була темна сіра смуга на небі, яка рухалась вертикально,

– сказав він.

Алвін зробив кілька фотографій протягом приблизно 45 секунд. Спочатку він подумав, що спостерігає падіння літака.

Знімки незрозумілого стовпа диму, поміченого над Лінивою горою / Фото Маттіаса Алвіна

Правоохоронні органи одразу відправили у бік феномену пошуковий літак, однак пілоти нічого не знайшли. Тоді питання переадресували військовим.

Тим часом дружина Алвіна опублікувала знімки на своїй сторінці та в групі регіону, де аналогічними спостереженнями ділилися й інші мешканці.

Люди припускали, що стали свідками запуску ракети, падіння метеора, авіакатастрофи, виверження вулкану чи, можливо, навіть військової операції.

Через кілька годин військовослужбовці публічно розповіли про своє розслідування.

За їхньою версією, те, що Алвін побачив, було слідом конденсату від літака, який освітило Сонце, що якраз тоді сходило. Той насправді летів горизонтально, однак кут огляду створив ілюзію, ніби об'єкт падає за гору.

Поліцейські вважають, що на фотографіях і відео видно слід від комерційного літака в поєднанні з сонцем, що сходить, що разом створило унікальне атмосферне видовище. Ми дуже вдячні численним жителям Аляски, які сьогодні вранці повідомили про підозріле видовище до правоохоронних органів,

– написали вони.

За словами військовослужбовців, розслідування показало, що великий комерційний літак пролітав у цьому районі приблизно в той час, коли були зроблені фотографії та відео. З ним зв’язалися і з'ясували, що умови польоту були нормальними, жодних проблем не спостерігали.



Слід у небі з іншого ракурсу / фото Christine Spinelli

Видання Anchorage Daily News цитує слова Едді Зінґона, метеоролога з Національної метеорологічної служби в Анкоріджі, який сказав, що пояснення військовослужбовців пов’язане з тим, що їм відомо про сліди конденсації – хмари водяної пари, що виробляються літаками, які подорожують на великій висоті. У четвер вранці в атмосфері було багато вологи, що могло призвести до утворення слідів конденсату. "Це був просто дуже яскравий слід", – каже він.

На цьому ролику можна побачити приклад сліду конденсату, який може створювати літак за певних умов: відео

Реакція коментаторів

Коментатори в соціальних мережах відразу ж почали намагатися знайти діри в цьому поясненні, причому деякі припускали, що уряд приховує падіння НЛО або таємне випробування зброї.

"Наш Уряд проводить випробування гіперзвукових ракет і літаків. Я б припустив, що широка громадськість не буде знати про вплив або наслідки, які такий космічний корабель або зброя матимуть на нашу атмосферу. ??? Їжа для роздумів." – написав один з учасників розмови.

Дехто навіть заявив, що чув як над його головою швидко пролетіли 2 реактивні літаки. Інші намагалися пояснити явище "атмосферними експериментами" або ж просто заявляли, що не вірять цій версії.