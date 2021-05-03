Цей день відзначають 3 травня кожного року, починаючи з 1973-го, коли Президентом Америки Джиммі Картером було оголошено у прокламації про відповідне рішення.
Але Сонце відоме не лише промінням, яке нас гріє та дає енергію. У цієї зорі бувають добре всім відомі спалахи та так звані корональні викиди маси. І одне, і друге викликає на Землі геомагнітні бурі, внаслідок чого ми можемо спостерігати полярні сяйва.
Полярне сяйво / Фото ESA
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Сонячний спалахЦе високоенергетичний вибуховий процес в атмосфері Сонця. Виникають спалахи біля сонячних плям у взаємодії з магнітними полями, коли плазма стискається і утворюється плазмовий джгут. Це призводить до вибуху, який ми і фіксуємо у вигляді спалаху у вигляді електромагнітного випромінювання. До Землі рухаються потоки протонів, електронів та інших частинок.
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Корональний викид масиЦе викид плазми, що складається з протонів, електронів, галію, кисню та інших елементів. Часто він слідує відразу за сонячним спалахом або з’являється у вигляді протуберанцю.
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Сонячний протуберанець / Фото NASA
Яку небезпеку несуть ці сонячні події
І спалахи, і корональні викиди трапляються доволі часто. Все залежить від періоду сонячної активності. Вони можуть бути слабшими, або сильнішими. У доелектронну епоху на це мало хто звертав увагу, бо наслідків не було. Люди помічали хіба полярні сяйва.
Проте тепер "під прицілом" Сонця опинилися наші супутники, електростанції, літаки, лінії електропередачі і все інше, що допомагає нам жити.
Які події фіксувалися раніше
Подія Міяке
У 774 році полярні сяйва спостерігали в Англії, про що свідчить Англосаксонська Хроніка:
…В цьому році після заходу Сонця явилось на небесах червоне розп’яття. Мерсійці та жителі Кенту билися при Отфорді. І бачили неймовірного змія в землях південних саксів.
І "червоне розп’яття", і "неймовірного змія" інтерпретують як полярне сяйво. Схожі спостереження зробили і китайські астрономи того часу, але у 775 році.
Окрім давніх літописів маємо відповідні дослідження. Вчені виявили, що у 774-775 роках різко виростає концентрація Вуглецю-14 у деревах японського кедра, німецького дуба та каліфорнійської сосни. Вчені вирішили, що така концентрація вуглецю-14 була спричинена дуже потужним сонячним спалахом.
Як корональний викид маси взаємодіє із Землею: дивіться відео онлайн
Подія Керрінгтона
Проте найбільш серйозним випробуванням для землян виявився 1859 рік. Тоді нашу планету накрила найпотужніша геомагнітна буря за всю історію спостережень. В Америці та Європі відмовили телеграфи. Деякі телеграфні пілони почали іскрити. А інші телеграфи відправляли повідомлення, хоча були відключені від мережі.
Полярне сяйво зафіксували навіть над Карибськими островами, Мексикою та навіть Колумбією. Над Скалистими горами в Америці було так світло, що золотодобувачі прокинулися і почали готувати сніданок.
У 2013 році Lloyd's of London і Atmospheric and Environmental Research провели дослідження, скільки вартувало б США виправити наслідки Події Керрінгтона у 2013 році. Згідно з їхньою оцінкою, сума коливається від 0,6 до 2,6 трильйона доларів.
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Різниця між спалахом та корональним викидом: дивіться відео
Чи були подібні події після 1859 року
- 1921 рік – Землю накрила геомагнітна буря, яка стала найбільшою у ХХ столітті. Сильної шкоди вона не завдала, оскільки люди ще не користувалися глобально електронними пристроями.
- 1938 рік – чергова буря. Полярні сяйва досягли Каліфорнії, Бермудських островів, Португалії та Сицилії. Відключилося короткохвильове радіо.
- 1972 рік – ближче до сучасності – і більше проблем. Геомагнітна буря викликала відключення електроніки, збої в роботі супутників та вибухи мін військово-повітряних сил у Північному В’єтнамі.
- 1989 рік – Квебекська подія. І знову полярні сяйва в Мексиці, збої в електроніці, та відключення радіозв’язку.