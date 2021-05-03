Цей день відзначають 3 травня кожного року, починаючи з 1973-го, коли Президентом Америки Джиммі Картером було оголошено у прокламації про відповідне рішення.

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Наше світило / Фото Solar Dynamics Observatory

Але Сонце відоме не лише промінням, яке нас гріє та дає енергію. У цієї зорі бувають добре всім відомі спалахи та так звані корональні викиди маси. І одне, і друге викликає на Землі геомагнітні бурі, внаслідок чого ми можемо спостерігати полярні сяйва.



Полярне сяйво / Фото ESA

Сонячний спалах Це високоенергетичний вибуховий процес в атмосфері Сонця. Виникають спалахи біля сонячних плям у взаємодії з магнітними полями, коли плазма стискається і утворюється плазмовий джгут. Це призводить до вибуху, який ми і фіксуємо у вигляді спалаху у вигляді електромагнітного випромінювання. До Землі рухаються потоки протонів, електронів та інших частинок.

Корональний викид маси Це викид плазми, що складається з протонів, електронів, галію, кисню та інших елементів. Часто він слідує відразу за сонячним спалахом або з’являється у вигляді протуберанцю.

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Сонячний протуберанець / Фото NASA

Яку небезпеку несуть ці сонячні події

І спалахи, і корональні викиди трапляються доволі часто. Все залежить від періоду сонячної активності. Вони можуть бути слабшими, або сильнішими. У доелектронну епоху на це мало хто звертав увагу, бо наслідків не було. Люди помічали хіба полярні сяйва.

Проте тепер "під прицілом" Сонця опинилися наші супутники, електростанції, літаки, лінії електропередачі і все інше, що допомагає нам жити.

Які події фіксувалися раніше

Подія Міяке

У 774 році полярні сяйва спостерігали в Англії, про що свідчить Англосаксонська Хроніка:

…В цьому році після заходу Сонця явилось на небесах червоне розп’яття. Мерсійці та жителі Кенту билися при Отфорді. І бачили неймовірного змія в землях південних саксів.

І "червоне розп’яття", і "неймовірного змія" інтерпретують як полярне сяйво. Схожі спостереження зробили і китайські астрономи того часу, але у 775 році.

Окрім давніх літописів маємо відповідні дослідження. Вчені виявили, що у 774-775 роках різко виростає концентрація Вуглецю-14 у деревах японського кедра, німецького дуба та каліфорнійської сосни. Вчені вирішили, що така концентрація вуглецю-14 була спричинена дуже потужним сонячним спалахом.

Як корональний викид маси взаємодіє із Землею: дивіться відео онлайн

Подія Керрінгтона

Проте найбільш серйозним випробуванням для землян виявився 1859 рік. Тоді нашу планету накрила найпотужніша геомагнітна буря за всю історію спостережень. В Америці та Європі відмовили телеграфи. Деякі телеграфні пілони почали іскрити. А інші телеграфи відправляли повідомлення, хоча були відключені від мережі.

Полярне сяйво зафіксували навіть над Карибськими островами, Мексикою та навіть Колумбією. Над Скалистими горами в Америці було так світло, що золотодобувачі прокинулися і почали готувати сніданок.

У 2013 році Lloyd's of London і Atmospheric and Environmental Research провели дослідження, скільки вартувало б США виправити наслідки Події Керрінгтона у 2013 році. Згідно з їхньою оцінкою, сума коливається від 0,6 до 2,6 трильйона доларів.

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Різниця між спалахом та корональним викидом: дивіться відео

Чи були подібні події після 1859 року