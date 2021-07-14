Як вберегти дітей від небезпечних ситуацій під час купання

Спекотними днями багато хто крокує до водойм. Буде то басейн, море, річка чи озеро – все одно зберігається небезпека, адже дитина може постраждати та захлинутися. Компанія Wave Systems пропонує просте розв'язання цієї проблеми, яке допоможе захистити дітей.

Хоча система ніколи не замінить пильний погляд батьків, та все ж значно спростить нагляд з малечею, яка плаває у водоймі. Ґаджет називається Wave, а його призначенням є попереджати батьків про те, що дитина перебуває під водою занадто довго. В разі такої небезпечної ситуації пристрій подає сигнал тривоги, щоб дорослі зреагували.

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Система попередження про небезпеку Wave: дивитись відео онлайн

Як працює система Wave

Система складається з головного пристрою, який називається Hub. Він стоїть на березі та приймає сигнали від трекерів, які вдягнуті на дітей. Трекери можуть бути трьох типів:

Обруч з трекерами, який вдягається на голову. Трекер, який кріпиться до окулярів. Трекер, який кріпиться до купальника.

Hub може одночасно відстежувати до 10 трекерів. Комерційна версія збільшує цю кількість до 100 штук.

Принцип дії системи простий. Дитина вдягає на себе два трекери, якщо ми говоримо про обруч або окуляри. Кожен трекер відправляє сигнал головному пристрою 2 рази на секунду. Якщо трекер занурюється під воду, то сигнал переривається.

У випадку, якщо сигнал від трекерів не надходить на станцію Hub певний час, який встановлюють батьки, то подається сигнал тривоги. Попередні налаштування часу тривоги для обруча та ремінця для окулярів варіюються від 15 до 45 секунд. Трекер для купальника має попередньо налаштовану 5 секундну затримку.

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Система Wave / Фото Wave Systems

Недоліки системи

Головна проблема системи Wave полягає в тому, що трекер може випадково відірвався або буде навмисно знятий дитиною. Тоді він продовжить плавати на поверхні та передавати сигнали, не даючи Hub знати, що за дитиною більше не спостерігають.

У компанії розглядали можливість зробити трекер важчим, щоб він тонув, проте це становитиме незручність. Якщо він відірветься в озері або будь-якій іншій глибокій водоймі, то буде втрачений назавжди.

Наразі Wave Systems тестують трекери з датчиками згинання та датчиками тиску. Такі датчики "розуміють", коли пристрій вдягнений, а коли ні. Якщо ґаджет буде знятий, то дорослі відразу отримають відповідний звуковий сигнал, який відрізняється від сигналу тривоги.

Вартість станції стеження Hub складає 699 доларів. Трекери коштують 99 доларів за штуку.