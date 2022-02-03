Небезпечний баг: електромобілі Tesla почали частіше гальмувати без причини

Проблеми з самовільним гальмуванням в автівках Tesla почали з'являтися ще минулого року, і протягом останніх трьох місяців кількість скарг на цей баг лише зросла. Так, за цей час понад 100 водіїв поскаржилися на те, що їхні машини несподівано гальмують без жодних причин.

Про те, що проблема відома і компанія займається її вирішенням гендиректор Tesla Ілон Маск заявив ще у жовтні 2021 року. Тоді навіть пішли на вимушене відкликання бета-версії "автопілота" Full Self-Driving 10.3 для усунення проблеми, але відтоді кількість скарг лише зросла.

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За повідомленням The Washington Post, протягом останніх трьох місяців до Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) надійшло 107 скарг на мимовільне гальмування електромобілів Tesla. Для порівняння, за попередні 22 місяці регулятор отримав лише 34 скарги на аналогічну проблему.

Коли проявляється проблема

Власники електромобілів скаржаться, що проблема виникає навіть на порожньому шосе. При цьому автомобіль не плавно сповільнюється, а здійснює екстрене гальмування. Така поведінка в деяких випадках супроводжується неправдивими повідомленнями про ймовірність зіткнення.

Можливі причини проблеми

Передбачається, що проблема може бути пов'язана з неоднозначним рішенням Tesla прибрати радарні датчики нових електромобілів Model 3 і Model Y.

нових електромобілів Model 3 і Model Y. Воно було прийнято після того, як Маск публічно висловив намір відмовитися від використання радарів для управління системою допомоги водієві на користь камер.

Чи варто зазначати, що така поведінка електромобіля на дорозі може стати причиною, як невеликих зіткнень, так і значних аварій, що робить його небезпечним.

Представник NHTSA заявив, що відомство знає про проблему і зараз займається розглядом скарг. За його словами, якщо буде виявлено, що проблема створює реальну небезпеку, NHTSA негайно вживе необхідних заходів.

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Автомобілі Tesla не зупиняються на знак STOP

Цього тижня за рішенням NHTSA Tesla довелося відкликати оновлення Full Self-Driving, щоб вимкнути неповну зупинку електромобілів на знаках STOP.

Річ у тім, що у складі цього оновлення була функція rolling stop. Вона дає змогу автомобілям Tesla не зупинятися повністю перед знаком STOP, якщо на перехресті немає пішоходів чи інших автомобілів. Натомість автопілот уповільнюється приблизно до 2 миль на годину (3,22 км/год) і продовжує рух.

Технічно такий маневр є незаконним, і поліція може виписати за нього штраф, тому NHTSA закликало Tesla відкликати цю функцію. Компанія вимушена зробити це та скоригувати поведінку системи допомоги водію.