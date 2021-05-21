Галактика Жахів: будьте обережні

21 травня 2021 , 19:03
Читать новость на русском

Джерело:

NASA

NASA невпинно популяризує науку. І в царині популяризації рівних їм немає. Заходи та конкурси – в хід йде все, щоб привернути увагу людей до науки. І, звісно, постери для смартфонів та комп'ютерів.

Постери із серії "Галактика жахів" були випущені спеціально під Хелловін. І хоча свято давно пройшло, плакати залишають актуальні завжди. Темна матерія, світи-зомбі, гамма-вурдалаки, пекло Кеплера та вічна пітьма космосу – це все чекає на вас у "Галактиці жахів" від NASA.

Цікаво Огляд бездротових навушників Huawei FreeBuds 4i із активним шумозаглушенням


Чорна діра Лебідь Х-1 / Постер NASA/JPL-Caltech

Детальніше тут Чорна діра пожирає плакат: NASA опублікувала новий постер


Галактичне кладовище з колись могутніми зорями та мертвими екзопланетами / Постер NASA/JPL-Caltech


Невловна та невидима темна матерія оплітає нас своєю павутиною / Постер NASA/JPL-Caltech


Ядра двох зірок зливаються та утворюють смертоносний гамма-спалах, будьте обережні / Постер NASA/JPL-Caltech


На зомбі-планетах може жити лише зло, не літайте туди у відпустку / Постер NASA/JPL-Caltech

Щоб завантажити постери з високою роздільною здатністю, натисніть ТУТ. Будьте обережні!
Автор: Вячеслав Журба