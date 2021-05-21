Постери із серії "Галактика жахів" були випущені спеціально під Хелловін. І хоча свято давно пройшло, плакати залишають актуальні завжди. Темна матерія, світи-зомбі, гамма-вурдалаки, пекло Кеплера та вічна пітьма космосу – це все чекає на вас у "Галактиці жахів" від NASA.
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Чорна діра Лебідь Х-1 / Постер NASA/JPL-Caltech
Детальніше тут Чорна діра пожирає плакат: NASA опублікувала новий постер
Галактичне кладовище з колись могутніми зорями та мертвими екзопланетами / Постер NASA/JPL-Caltech
Невловна та невидима темна матерія оплітає нас своєю павутиною / Постер NASA/JPL-Caltech
Ядра двох зірок зливаються та утворюють смертоносний гамма-спалах, будьте обережні / Постер NASA/JPL-Caltech
На зомбі-планетах може жити лише зло, не літайте туди у відпустку / Постер NASA/JPL-Caltech