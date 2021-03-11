Вже очевидно, що коспанія Apple активно працює над випуском нового покоління своїх бездротових навушників AirPods 3. Свіжі фото майбутньої новинки доводять, що анонс точно не за горами.

Нагадаємо, лише 10 березня ми показали рендерні зображення AirPods 3, які з'явилися в мережі. А зараз інсайдери опублікували "живі" фото майбутньої новинки.

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Що відомо про AirPods 3

Живі фото повністю підтверджують чутки про AirPods 3, які вже були і мережі раніше. Крім того, “живі” фото повністю повторюють рендерні.

Фото AirPods 3 / Фото MyDrivers

Інсайдери вже неодноразово повідомляли, що в дизайні AirPods 3 будуть схожі AirPods Pro. Це ми теж бачимо по фото. Також AirPods 3 мають отримати систему активного шумозаглушення і змінні силіконові вкладиші в комплекті.

Вартість AirPods 3 поки невідома. За чутками, новинка буде дешевшою за AirPods Pro, але при цьому дорожчою AirPods 2.

Коли презентують

Одразу кілька авторитетних інсайдерів повідомили, що Apple запланувала на 23 березня презентацію. Тож є велика ймовірність, що саме тоді презентують нове покоління AirPods 3.