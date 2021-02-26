Рух магнітних полюсів Землі, який стався 42 тисячі років тому, міг спричинити безліч змін навколишнього середовища, сонячні бурі та вимирання неандертальців. На думку науковців, це явище цілком може повторитися.

Магнітне поле Землі виконує роль щита від негативної дії сонячного випромінювання. Але геомагнітне поле не є стабільним за силою та напрямком і воно має здатність перевертатися або обертатися.

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Нове дослідження науковців

Група дослідників із Сіднейського університету Нового Південного Уельсу та Південно-Австралійського музею заявляє, що обертання полюсів разом зі зміною сонячних вітрів могло спричинити низку глобальних кліматичних змін. Вони призвели до змін навколишнього середовища та масових вимирань.

Вчені проаналізували кільця, знайдені на древніх новозеландських деревах каурі, деякі з яких зберігались понад 40 тисяч років. З їх допомогою вони створили часовий масштаб часової зміни атмосфери Землі.

Використовуючи радіовуглецеве датування, команда вивчала поперечні зрізи дерев – річні кільця, які служать природною позначкою часу. Таким чином вони відстежили зміни рівня радіовуглецю під час обертання полюсів. Свій новий часовий графік команда порівняла із записами на місцях з печер, крижаних ядер та торфовищ по всьому світу.



Вивчаючи поперечні зрізи дерев, вчені відстежили зміни рівня радіовуглецю під час обертання полюсів / Фото buildingconservation

"Кінець світу"

Дослідники виявили, що перелом призвів до "виражених змін клімату". Їх моделювання показало, що зростання крижаного покриву та льодовиків у Північній Америці, а також зміни основних поясів вітру та тропічних штормових систем, відбувалися ще до періоду перемикання магнітних полюсів. Це явище вчені назвали "подією Адамса".

Фактично, магнітне поле Землі майже зникло і відкрило планету для всіх цих частинок високої енергії з космосу. Це був би неймовірно страшний час, майже як кінець світу,

– розповідають дослідники.

Вони стверджують, що подія Адамса може пояснити багато еволюційних таємниць Землі, включаючи вимирання неандертальців та раптову появу фігуративного мистецтва в печерах по всьому світу.

Напередодні події Адамса магнітне поле Землі знизилось до 6% від своєї сили, тоді як Сонце пережило кілька тривалих періодів активності.

Через ослаблення магнітного поля на планету потрапило нефільтроване випромінювання з космосу, яке розірвало частинки повітря в атмосфері, розділяючи електрони і випромінюючи світло. Цей процес називається іонізацією. Іонізоване повітря "підсмажило" озоновий шар, викликавши хвилю кліматичних змін по всій земній кулі.

Як рятувалися люди

Іонізоване повітря також збільшило б частоту електричних штормів. Саме це, на думку вчених, змусило людей шукати притулку в печерах.

Дивовижні образи, створені в печерах за цей час, збереглися. Водночас інші види мистецтва на відкритих майданчиках з того часу зникли, і здається, що мистецтво раптово починається 42 тисячі років тому,

– кажуть дослідники.



Неандертальці змушені були хохатися від стихій в печерах / Фото hyperaxion

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Майбутній розворот

Експерти вважають, що зараз відбувається швидке переміщення північного магнітного полюса через Північну півкулю. Це може сигналізувати про черговий розворот на картах.

Якби подібна подія сталася сьогодні, наслідки для сучасного суспільства були б катастрофічними. Космічне випромінювання знищило б наші електричні та супутникові мережі,

– вважають науковці.

Поворот магнітного полюса чи різка зміна активності Сонця можуть спровокувати глобальну зміну клімату на всій планеті.

Людська діяльність вже призвела до того, що рівень вуглецю у повітрі зріс до небачених раніше показників. Вчені кажуть, що потрібно терміново зменшити викиди вуглецю, щоб така подія знову не повторилася.