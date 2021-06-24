Невідомо, чи зустрічалися ці два види одне з одним. Не збереглося ніяких доказів зустрічі. Проте дві знайдені археологами стоянки розташовані приблизно в 40 кілометрах одна від одної й існували приблизно одночасно.

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Що знайшли археологи

Близько 50 000 років тому група неандертальців жила в пустелі Негев, недалеко від сучасного міста Офакім. На місці стоянки не збереглося кісток, оскільки ґрунт містить високу концентрацію гіпсу, який розкладає кістки. Однак знайдений там кам'яний набір інструментів типовий для неандертальців.

Приблизно в той же час хвиля міграції анатомічно сучасних людей досягла ділянки Бокер-Тахтіт. Їх кістки теж давно перетворилися на пил, але знаряддя праці, які там знаходять, типові для Homo sapiens епохи верхнього палеоліту.

Знахідки в Бокер-Тахтіті і Офакімі містили деревне вугілля від багать, яке піддається радіовуглецевої датуванню. Також було використано оптичне кварцове датування, яке показує, коли зерна кварцу на ділянці в останній раз піддавалися впливу сонячного світла.

Обидва методи показали датування близько 50 000 років тому.

Це перший раз, коли ми "спіймали" в археологічному контексті присутність двох популяцій в одному районі одночасно,

— заявили дослідники.