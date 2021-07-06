Неандертальці займалися різьбою по кістці: нова знахідка науковців

Більшість витворів мистецтва кам'яного віку, які були виявлені в Європі, приписується Homo sapiens. Експерти давно припускають, що неандертальці почали створювати символічні об'єкти тільки після того, як змішалися з сапієнсами, які прийшли з Африки. Нова знахідка ставить стару теорію під сумнів.

У Німеччині, неподалік Західного Гарцу розташована Einhornhöhle – Печера єдинорогів. Розміщена в горах центральної Німеччини, вона здавна вабила мисливці за скарбами, які шукали там те, що вони вважали скам'янілостями єдинорогів. Замість єдинорогів там знайшли численні кістки прадавніх тварин та залишки представників "паралельного людства". У 2017 році з'явилася нова знахідка – кістка вимерлого великорогого оленя, на якій чітко виднілися сліди культурної обробки.

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Кістка оленя, на якій чітко видно сліди обробки / Фото Nature Ecology & Evolution

Детальніше про знахідку у Печері єдинорогів

Використовуючи метод радіовуглецевого датування, археологи визначили, що знайденому артефакту не менше 51 тисячі років, що передувало прибуттю Homo sapiens в Центральну Європу приблизно на 10 тисяч років.

Знахідка означає, що неандертальці мали поняття культури задовго до знайомства з людиною. Чому науковці так вирішили?

Знахідка має розміри приблизно 5,5 сантиметра в довжину та 4 сантиметри в ширину. Товщина становить 3 сантиметри. На ній чітко видно 6 діагональних пересічних ліній, навмисно вирізаних на кістці, які утворюють свого роду шеврон, що покриває велику частину однієї поверхні. Прикрашена гравіюванням кістка, на думку дослідників, не має очевидної практичної користі, що говорить про здатність неандертальців займатися творчістю.

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Знайдена кістка оленя / Фото Nature Ecology & Evolution

Складний виробничий процес, що веде до створення надрізів, їх систематичне розташування та брак гігантських оленів на північ від Альп підтверджують ідею "навмисної дії" та "символічного значення",

– пишуть автори дослідження.

Також дослідники говорять, що відомо ще кілька відкриттів того ж періоду, що приписуються неандертальцям. Знахідки являють собою вироби з кременю, різні гірські породи, які піддалися обробці та зуби, навмисно відмічені штрихуванням або зигзагоподібними знаками.

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Та знахідка кістки прадавнього оленя визначається вченими як найскладніший прояв творчості неандертальців того періоду.

Цікаво те, що інші подібні артефакти, які, ймовірно, належали "руці неандертальця" дуже різняться між собою. Вчені пояснюють це тим, що "паралельне людство" не передавало знання про творчу обробку предметів наступному поколінню. Тому кожному "новому" неандертальцю потрібно було все придумувати самому.