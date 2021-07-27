Неандертальці вміли виготовляти технологічні знаряддя для вбивства: дослідження

Наші пращури, Homo Sapiens, перемогли в еволюційних змаганнях. Неандертальці змагання програли та вимерли. Може здатися, що однією з причин "програшу" було те, що вони були не такими ефективними мисливцями та могли не вміти виготовляти технологічні знаряддя для полювання. Виявляється, що це не так.

Карстова печера в горі Hohle Fels, Швабська Юра, Німеччина, довгі роки зберігала неймовірний скарб – найдавніший листоподібний наконечник списа, який виготовили неандертальці 65 тисяч років тому. Ретельні дослідження показали, що він кріпився на дерев'яному списі та використовувався для полювання на великих тварин.

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Знайдений у печері наконечник для списа / Фото University of Tübingen

Чим визначна знахідка

До цього часу вважалося, що листоподібні наконечники для списів у неандертальців з'явилися приблизно 55 – 45 тисяч років тому. Тобто у той час, коли ера "паралельного людства" уже закінчувалася, а з Африки прийшли люди сучасного типу.

Довгий час лишається відкритим питання щодо технологічного рівня неандертальців. Вчені припускали наявність у тогочасних жителів Європи технологічних списів з кам'яними наконечниками, проте впевнених доказів цьому не було. Водночас їх відсутність могла б свідчити, що неандертальці не були вправними мисливцями, адже з дерев'яним наконечником буде складно вполювати, наприклад, коня, оленя або ведмедя.

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Наконечник на підлозі печери Hohle Fels / Фото University of Tübingen

Що відомо про знахідку

Розміри артефакту:

Довжина – 7,6 сантиметра.

Ширина – 4,1 сантиметра.

Товщина – 0,9 сантиметра.

Важило кам'яне знаряддя всього 28 грамів. Знаючи пропорції артефакту, вчені припустили, що його використовували на списі для ближнього бою.

На знахідці були виявлені сліди клею на рослинній основі та шнурівки. Ці засоби надійно кріпили наконечник до дерев'яного списа, що дозволяло ефективно ним користуватися.

Оскільки артефакт виготовлено із флінту, то й фізичні якості у нього відповідні: твердий та крихкий. Крихкість, ймовірно, послугувала причиною того, що його викинули. На наконечнику виявили сліди ударів об щось тверде, що спричинило часткове руйнування. Знаряддя намагалися повторно загострити, але крихкість флінта привела до того, що знаряддя тріснуло.Тому, ймовірно, його і викинули.