Археологи дослідили численні кам'яні вироби та залишки від них поблизу замку Халленштайн, Швабська Юра, Німеччина. Вік археологічних артефактів становить від 50 тисяч до 42 тисяч років. У цей період Homo sapiens ще не прибули в цей регіон, тому знаряддя точно належать неандертальцям.

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Стоянки доби середнього палеоліту у Швабській Юрі / Фото PLoS ONE

Вміння неандертальців виготовляти знаряддя

Неандертальці використовували камінь для виготовлення лез, скребків та ручних сокир з одним лезом, наконечників для списів, які використовуються для полювання.

Для виготовлення кам'яних застосунків іноді використовувалися різні техніки. Науковці вивчають та експериментують, щоб краще зрозуміти як саме жили "люди" того часу.

Збираючи численні археологічні артефакти, вчені можуть прослідкувати, як звичайний камінь перетворював спочатку на проміжний предмет, а потім й на готовий інструмент. Такі дослідження знахідок дозволяють зрозуміти увесь процес того, як мешканці прадавньої Німеччини обробляли камінь чи кістку.

Наприклад, археологи помітили, що для виготовлення одного й того самого предмету часто використовувалися різні техніки. Іноді це могли бути різні техніки протягом всього етапу виготовлення, а іноді – новий метод застосовувався лише на певному етапі.

Неандертальці використовували розгалужену виробничу систему, в якій різні методи, відомі виробникам, застосовувалися до одного основного шматка каменю. Це свідчить про наявність у "людей" сильної тривимірної візуалізації, творчості та гнучкого розумового планування.