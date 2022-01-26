Не зберігайте ці файли у вашому Google Drive: алгоритми сервісу помилково блокують акаунти

Викладачка Мічиганського університету Емілі Долсон отримала попередження від штучного інтелекту Google через нібито порушення авторських прав. Виявилось, що проблема в звичайному текстовому файлі.

Емілі Долсон зберегла в сервісі Google Docs текстовий документ, в якому містився лише один символ — цифра "1". Такий документ був необхідний для навчальних цілей, а попередження прилетіло після того, як вона поділилася файлом через хмару зі своїми студентами.

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Що сталося

Доступ до файлу одразу ж був закритий як їй, так і іншим користувачам.

Пані Долсон не стала завантажувати його повторно, побоюючись блокування облікового запису за повторне порушення чужого авторського права.

Пізніше вона розповіла про попередження в мережі й на її подив отримала багато відгуків: люди розповідали про аналогічні випадки.

Вони стверджують, що попередження про порушення авторських прав приходять за збереження документів з певними числами в діапазоні від -1000 до 1000, але ніякої логіки в цьому встановити не вдалося.

Попередження, отримане Емілі Долсон / Скриншот Емілі Долсон

Цікаво те, що оскаржити видачу попередження за таке "порушення" неможливо, адже це не передбачено політикою Google. А після кількох попереджень слідує повне блокування доступу, яке теж ніяк не оскаржити. У цьому випадку користувач залишиться не тільки без хмарного сховища, але й без пошти Gmail, своїх збережених фотографій та відео в Google Фото й усіх інших сервісів Google.

Крім того, перевірці може бути підданий контент тих користувачів, з якими ви поділилися спірним файлом, і при виявленні порушень (наприклад, піратських програм у хмарі) їх облікові записи теж можуть заблокувати.

Представник Google відреагував на повідомлення Долсон і заявив, що компанія в курсі проблеми й шукає причини її виникнення.