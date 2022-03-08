Для всієї країни перегляд прямих трансляцій Apple тепер недоступний ні на YouTube, ні на офіційному сайті. Схоже, російські фанати, для яких закриття IKEA виявилось страшнішою бідою, ніж обстріли українських міст з "Градів", не зможуть дізнатися, які пристрої сьогодні представлять у Купертино.

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Що відомо

На американському сайті Apple.com можна побачити анонс сьогоднішньої презентації, але якщо перейти на російську версію сайту, то користувачі побачать стару осінню презентацію, на якій були представлені 14- і 16-дюймові MacBook Pro на базі Apple M1 Pro і M1 Max.

На YouTube-каналі Apple відвідувачів з Росії зустрічає повідомлення такого змісту: "Власник відео заборонив його перегляд у вашій країні".



Росіяни прощаються з презентаціями Apple / Скриншот ixbt

Презентація Apple

З початком масового вторгнення російських військ на територію України тематика технологій відійшла на другий план. Ми майже не висвітлюємо теми, що не стосуються війни, віддаючи перевагу першочерговим новинам. Тому принагідно розповімо, що сьогодні, 8 березня 2022 року, компанія Apple представить нові пристрої, серед яких, за словами інсайдерів, новий iPad Air, більш потужний Mac Mini, який, імовірно, буде оснащений однокристальною системою Apple M1 Pro або Apple M2, та інші продукти.

Однак головною зіркою повинен стати новий iPhone SE з можливістю підключення 5G. Точні його характеристики невідомі, однак смартфону приписують покращені камери та новий колір.



Імовірний iPhone SE у новому кольорі, який представлять сьогодні / Фото Luke Miani

Нагадаємо, 1 березня Apple заявила, що призупинила продажі всієї своєї продукції на території окупанта. Компанія також обмежила роботу Apple Pay та інші послуги. Російські державні ЗМІ – RT News і Sputnik News – більше не доступні для завантаження в Apple Store за межами Росії. Крім того, за інформацією видання Bloomberg, Apple закрила російським розробникам доступ до рекламної платформи Search Ads, яка дозволяє їм просувати свої програми у пошуку App Store, а користувачам – швидше знаходити відповідний сервіс. Усі рекламні кампанії, запущені в російському App Store, призупинені, а нові не запускатимуться.