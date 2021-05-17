Не спішіть оновлювати Windows 10: користувачі скаржаться на збої в роботі аудіосистем

Випущене у кінці березня оновлення KB5000842 для Windows 10 принесло низку проблем. Зі скарг користувачів, його встановлення викликає більше проблем, ніж усуває. Серед них – порушення роботи багатоканальних аудіосистем.

За даними Microsoft, оновлення вирішувало низку проблем – від недоліків у роботі з HDR-дисплеями до проблем з відтворенням відео, отриманням адміністративних прав дитячими акаунтами та іншим. Пізніше з'явилися відомості про те, що KB5000842 спільно з KB5001330 негативно впливають на продуктивність комп'ютерів в іграх.

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У чому полягає проблема з аудіо

Згідно з останніми скаргами користувачів, вищезазначені оновлення спричиняють проблеми з відтворенням багатоканального аудіо 5.1. "На певних налаштуваннях" з'являються сторонні високочастотні звуки.

Про проблему, як не дивно, повідомляє і сама Microsoft. За даними компанії, неприємності виникли у власників версій Windows 10 20H2 і 2004. Сторонні звуки відсутні при відтворенні аудіо у режимі стерео.

Вирішення проблеми

Розробники ОС випустили два варіанти тимчасового вирішення проблеми:

Відтворювати відео або звук в потоковому режимі в браузері або альтернативному додатку для відтворення, не порушене поломкою;

Натисканням правої кнопки миші на іконку гучності в правому нижньому кутку екрану викликати меню з вкладкою "Просторовий звук (вимкнути)" і, натиснувши на неї, вибрати одну з доступних опцій.

У Microsoft повідомляють, що вже працюють над вирішенням питання, але конкретний час усунення проблеми буде названо пізніше або, можливо, відразу після ліквідації недоліку.