Глобальний збій у Facebook та Instagram: користувачі не можуть відправляти повідомлення

У роботі соціальних мереж Facebook та Instagram стався збій. Сервіс не працює на території Сполучених Штатів та інших країн, однак на роботу мережі скаржаться користувачі з України.

За даними ресурсу Downdetector про повне припинення роботи сервісів повідомили 37% користувачів, 34% відзначають проблеми з входом у свій аккаунт, а 28% повідомляють про проблеми з новинною стрічкою.

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Проблеми з Massenger

З повідомленнями у Facebook ще більші проблеми. Про повне припинення роботи додатку повідомили 57% користувачів, у 31% проблеми з підключенням, а 10% користувачів відзначають проблеми з входом.

Збій в Instagram

Щодо Instagram, то тут вже 61% користувачів відзвітували про повну відсутність доступу до сервісу, у 20% є проблеми з входом в Instagram з веб-сайту, а 17% відзначають проблеми з доступом до соцмережі.

Коли вирішать проблеми

Наразі жодної інформації про час вирішення несправностей немає. Неточною тако є географія поширення проблем із доступом до соцмереж від Facebook. Як тільки соцмережі відновлять свою належну роботу ми повідомим