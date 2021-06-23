Не працює додаток Google на android – розповідаємо, що робити

Система Android дозволяє оновлювати важливі системні додатки окремо і в цьому є чимала перевага перед IOS від Apple. Оскільки остання, щоб оновити важливий додаток мусить оновлювати усю систему, тому такі оновлення не часті та комплексні. Однак перевага android є і її недоліком, адже такі оновлення можуть обернутися проблемами для користувачів, як це сталося з додатком Google.

Алгоритм дій, який ми вам зараз надамо, стосується не лише додатка Google, але й багатьох інших системних додатків, а також програм від інших розробників. Ці дії допоможуть вам побороти неполадки у роботі засотосунків поки розробники не випустять оновлення, які усунуть ці проблеми.

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У вівторок, 22 червня можна було помітити, що додаток Google на Android перестав працювати. Він вилітав при кожній спробі запуску, а в декого не працює і досі. Однак дуже перейматися не варто, ви такі не одні.

Річ у тім, що з виходом останнього оновлення, в роботі програми виник збій, через який вона перестала запускатися на смартфонах різних користувачів. Чимало власників смартфонів на Android зіткнулися з проблемами у роботі додатка, але що ж робити у такій ситуації? Вихід є.

Не працює додаток на Android – як виправити ситуацію

У соцмережах користувачі жаліються, що проблема не обмежується пристроями конкретних брендів і версіями операційної системи, а проявляється на різних смартфонах на базі Android 8, 9, 10 і 11. Однак проблема зачепила не усіх користувачів.

Як проявляється проблема в роботі додатка Google:

Користувач натискає на додаток Google (або поле пошуку);

Система намагається запустити додаток;

Через секунду додаток закривається;

На екрані з'являється повідомлення про те, що додаток припинив роботу.

Варто зазначити, що Google вже в курсі проблеми, але жодного дієвого рішення для користувачів не було запропоновано. У компанії дають низку стандартних порад для таких випадків:

перезавантажити смартфон;

перевстановити додаток.

Але такий алгоритм не допомагає виправити проблеми з додатком. Все тому, що баг криється в останньому оновленні.

Як видалити останнє оновлення додатка

Логічно, що, якщо проблема криється в останньому оновленні, його потрібно позбутися і це можна зробити доволі легко.

Для цього потрібно виконати наступні дії:

Запустіть "Налаштування" у себе на смартфоні;

Відкрийте "Додатки" і знайдіть Google;

Запустіть сторінку додатка Google;

У контекстному меню натисніть "Видалити оновлення".



Видаляємо проблемне оновлення Google / Фото 24 канал

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Як відключити автоматичне оновлення додатків

Видалення оновлень поверне додаток до початкової версії, яка була встановлена ​​на момент придбання смартфона. Через якийсь час Google сам підтягне необхідні оновлення, крім останнього, яке потрібно встановлювати з Google Play. Так що користуватися ним можна буде до моменту виправлення проблеми. Головне – відключити автооновлення.

Відключити функцію автоматичного оновлення програм можна в Google Play:

Перейдіть в Google Play у себе на смартфоні;

Натисніть на іконку профілю та відкрийте "Налаштування";

Виберіть розділ "Налаштування підключення";

Вимкніть параметр "Оновлення додатків".

Відключення автообновления дуже важливий крок, тому що, навіть якщо ви видалите останнє оновлення Google, але не відключіть функцію примусового завантаження та встановлення апдейтів – додаток сам оновиться до актуальної збірки з тими ж багами, які були.