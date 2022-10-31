Клієнти почали помічати проблеми у роботі програми інтернет-банку десь о 17:30.

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Згодом співзасновник Monobank Олег Гороховський пояснив, що йдеться про збій у процесингу.

Є проблеми із входом у застосунок. Орієнтовний час усунення 19:30. Вибачте за те, що підводимо,

— зазначив Гороховський.

Monobank чітко висловив ставлення до прихильників "руского міра"

Нещодавно у Monobank заявили, що видалять російську мову та залишать лише україномовний інтерфейс.

Гороховський пояснив таке рішення тим, що російська мова "асоціюється з тими, хто вбиває, гвалтує, грабує, і тими, хто вважає, що "не все так однозначно".

У квітні співзасновники Monobank заявляли, що закриють рахунки понад 11 тисяч клієнтів, які, за його даними, до російського вторгнення 24 лютого перебували в Росії, Білорусі, в Криму, на території псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР", в Сирії, Еритреї та Північній Кореї та не покинули ці території.

Зверніть увагу! У Monobank можна купляти військові облігації. Це система, за якою ви "позичаєте" гроші державі на забезпечення армії та через деякий час вам їх мають повернути.

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