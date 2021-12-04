У багатьох не працювали чи працювали некоректно як мобільний додаток, так і вебверсія.

Важливо Закрили рот Цукербергу й "видалили" Facebook: нова обкладинка TIME викликала резонанс у мережі

На глобальний збій у роботі соцмереж нарікали переважно користувачі з України. DownDetector, який відстежує в реальному часі роботу різних онлайн-сервісів та порталів, зазначає, що:

  • 61% користувачів скаржаться на збій мобільного додатку Instagram,
  • 20% нарікають на вебверсію,
  • а ще у 20% взагалі нічого не вантажиться.

Зазначимо, що 4 грудня подібний глобальний збій стався і в соцмережі Facebook – 90% користувачів нарікають на некоректну роботу вебверсії.

Востаннє масштабний збій в роботі фіксували трохи більше за 2 тижні тому – 19 листопада. Проблеми у роботі Facebook спостерігаються у західній та східній частинах США, а також на території західної Європи.

Глобальний збій у роботі соцмереж

Масштабний збій став найбільшим за останні 10 років: дивіться відео