У багатьох не працювали чи працювали некоректно як мобільний додаток, так і вебверсія.

Важливо Закрили рот Цукербергу й "видалили" Facebook: нова обкладинка TIME викликала резонанс у мережі

На глобальний збій у роботі соцмереж нарікали переважно користувачі з України. DownDetector, який відстежує в реальному часі роботу різних онлайн-сервісів та порталів, зазначає, що:

61% користувачів скаржаться на збій мобільного додатку Instagram,

20% нарікають на вебверсію,

а ще у 20% взагалі нічого не вантажиться.

Зазначимо, що 4 грудня подібний глобальний збій стався і в соцмережі Facebook – 90% користувачів нарікають на некоректну роботу вебверсії.

Цікаво! Обидві соцмережі підпорядковані компанії Meta Марка Цукерберга. Й подібні глобальні збої в роботі соцмереж в останні місяці почастішали.

Востаннє масштабний збій в роботі фіксували трохи більше за 2 тижні тому – 19 листопада. Проблеми у роботі Facebook спостерігаються у західній та східній частинах США, а також на території західної Європи.

Глобальний збій у роботі соцмереж

Масштабний збій у роботі соцмереж, про який і досі багато говорять, стався 4 жовтня. Тоді раптово перестали працювати Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp.

Через це акції провідних американських IT-компаній почали стрімко падати. Масові збої в роботі Facebook, Instagram та WhatsApp, привели до того, що користувачі почали масово переходити в Telegram.

В результаті сервери месенджера почали працювати з перебоями, зумовленими збільшеним навантаженням.

Зрештою засновник і глава компанії Facebook Марк Цукерберг вибачився перед користувачами соцмереж. Після майже 7 годин відсутності у мережі вони відновили роботу.

Масштабний збій став найбільшим за останні 10 років: дивіться відео