Наразі відомо, що Facebook планує додати звукові емодзі для свого додатка Messenger. Як вони працюватимуть – далі.

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Звукові емодзі

Нововведення підготували спеціально до Всесвітнього дня емодзі й називається Soundmojis.

Фактично, це прив'язка звуків з окремої бібліотеки до смайликів.

Набір буде постійно поповнюватися, щоб розширювати можливості функції.

Уже доступні багато стандартних тем, на зразок оплесків, сміху, поцілунку, а також звуків з популярних мелодій, серіалів і телешоу, на зразок Джеймса Бонда, серіалу Бриджертони, шоу телеканалів NBC та Universal Television.



Soundmojis уже доступні в месенджері Facebook / Скриншот 24 каналу

Використання Soundmojis просте, як і у випадку звичайних емодзі, однак є важлива додаткова функція: перед відправленням звукового смайлика, користувач може послухати його звучання, щоб нічого не переплутати.

Співрозмовник не тільки побачить, але й почує ваше послання.

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Щоб перевірити як працюють звукові емодзі, перейдіть до додатка Messenger та оберіть будь-який чат. Знайдіть розділ смайликів та натисніть на значок гучномовця. Додаток покаже кілька доступних звуків. Щоб перейти до більшої кількості, проведіть знизу вверх. Щоб прослухати звучання конкретного варіанта, натисніть на нього. Для відправлення – скористайтесь кнопкою SEND.

Судячи з усього, деякі звуки ще тестуються, або не доступні для деяких регіонів.





Soundmojis уже доступні в месенджері Facebook / Фото Facebook