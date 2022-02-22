Не Китай та не SpaceX: чия ракета вріжеться у Місяць

Раніше об поверхню Місяць розбився не один штучний апарат. Та вперше це станеться не за планом. "Родзинки" у цю історію додає те, що ми не знаємо, чий же це об'єкт.

Нещодавно стало відомо, що 4 березня 2022 року об поверхню Місяця розіб'ється штучне космічне тіло. Спочатку вважали, що цей об'єкт – це другий ступінь ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX. Пізніше думку змінили: краще дослідивши орбіту об'єкта, спеціалісти вирішили, що це ступінь китайської ракети-носія. Та тепер у Піднебесній стверджують, що до цього об'єкта вони не причетні.

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Чия це ракета

Спеціалісти припускали, що об'єкт, що має врізатися у Місяць – це ступінь китайської ракети Long March 3C, який у 2014 році запустив до нашого природного супутника місію Chang’e 5-T1. Але Міністерство іноземних справ Китаю у понеділок, 21 лютого 2022 року, заявило, що країна не має стосунку до цього об'єкта, адже усі компоненти ракети-носія Long March 3C згоріли в атмосфері.

Пекін сумлінно підтримує довгострокову стійку діяльності у космосі,

– зазначив представник Піднебесної Wang Wenbin.

Якщо вірити Китаю, то об'єкт, що має врізатися в Місяць, знову набуває статусу "інкогніто". Слова Пекіна підтверджуються даними стеження 18-ї Ескадрильї космічного контролю Космічних сил США: згідно з ними, об'єкт 2014-065B (ступінь Long March 3C) ввійшла в атмосферу Землі у жовтні 2015 року та, ймовірно, згоріла.

Що б там не було, а об'єкт повинен врізатися у поверхню супутника 4 березня 2022 року. Відсутність чіткої інформації щодо походження об'єкта яскраво свідчить про недосконалість систем відстежування штучних об'єктів у космосі.

Зауважте, що мовиться про достатньо великий об'єкт. Цілком ймовірно, що цей казус спричинить зростання уваги до проблеми відстежування космічного сміття у глибокому космосі. Це буде досить актуально перед запуском космічних кораблів до Місяця в межах програми "Артеміда".