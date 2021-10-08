Не кидайте смартфон на ліжко: через це вам можуть відмовити у гарантії
Джерело:WCCFTech
Смартфони Samsung Galaxy Z Flip3 і Galaxy Z Fold3 вийшли не так давно, а їхні власники вже встигли не раз звернутися до сервісного центру за ремонтом. І виявили один дуже неприємний факт.
Як повідомляє джерело, в алгоритмах програмного забезпечення з'явилися нові правила. Тепер смартфон фіксує усі випадки вільного падіння.
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Чому Samsung може відмовити у гарантії
- Galaxy Z Flip3 і Galaxy Z Fold3 за допомогою акселерометра ведуть лог-файл з усіма такими падіннями з висоти понад метр. Фіксується дата й час.
- Падіння зараховується навіть якщо ви кидаєте телефон на м'яке ліжко.
- Ці дані інженери сервісного центру використовують для перевірки відповідності гарантійним випадкам.
- Таким чином, Samsung може побачити, як ви поводились зі смартфоном, і відмовити у ремонті, якщо виявить, що його постійно кидали.
Приклади таких перевірок уже є. Однак джерело описує лише два з них, і в кожному компанія прийняла смартфон у ремонт.
Є один випадок, коли місяць тому у клієнта тріснуло гнучке скло уздовж шарніра, коли він ним не користувався, але після трьох разів вільного падіння. Останнє вільне падіння відбулося за 10 годин до тріщини. Цей клієнт у підсумку отримав безплатний ремонт, оскільки після покупки не пройшло 14 днів.
Є ще один клієнт, який каже, що шарнір занадто ослаблений. Цей клієнт також згадав, що сервісний центр перевірив його журнал вільного падіння і з'ясував, несправний його апарат чи ні, але сказав, що з цим проблем немає.
Поки що немає ніяких підтверджень тому, що ці умови розповсюджуються й на інші моделі смартфонів компанії. Це може бути як особливістю конкретно цих ґаджетів, так і експериментом, після закінчення якого функція перейде з оновленнями на всі інші моделі.