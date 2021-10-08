Як повідомляє джерело, в алгоритмах програмного забезпечення з'явилися нові правила. Тепер смартфон фіксує усі випадки вільного падіння.

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Чому Samsung може відмовити у гарантії

Galaxy Z Flip3 і Galaxy Z Fold3 за допомогою акселерометра ведуть лог-файл з усіма такими падіннями з висоти понад метр . Фіксується дата й час.

. Фіксується дата й час. Падіння зараховується навіть якщо ви кидаєте телефон на м'яке ліжко.

Ці дані інженери сервісного центру використовують для перевірки відповідності гарантійним випадкам.

Таким чином, Samsung може побачити, як ви поводились зі смартфоном, і відмовити у ремонті, якщо виявить, що його постійно кидали.

Приклади таких перевірок уже є. Однак джерело описує лише два з них, і в кожному компанія прийняла смартфон у ремонт.

Є один випадок, коли місяць тому у клієнта тріснуло гнучке скло уздовж шарніра, коли він ним не користувався, але після трьох разів вільного падіння. Останнє вільне падіння відбулося за 10 годин до тріщини. Цей клієнт у підсумку отримав безплатний ремонт, оскільки після покупки не пройшло 14 днів.

Є ще один клієнт, який каже, що шарнір занадто ослаблений. Цей клієнт також згадав, що сервісний центр перевірив його журнал вільного падіння і з'ясував, несправний його апарат чи ні, але сказав, що з цим проблем немає.

Поки що немає ніяких підтверджень тому, що ці умови розповсюджуються й на інші моделі смартфонів компанії. Це може бути як особливістю конкретно цих ґаджетів, так і експериментом, після закінчення якого функція перейде з оновленнями на всі інші моделі.