В описі цих товарів зазначено, що так можна відучити тварин порушувати спокій. Після того як кілька разів вдарить електричний розряд, кіт перестане кричати навіть без нашийника, думаючи, що за цим піде біль.

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Каральні технології для тварин

Першою на це звернула увагу користувачка з ніком @Moonhalf.

У вас там все в порядку? Ви перевіряєте товари, що розміщуються на ваших майданчиках? Це нормально, що у вас продаються нашийники "Антимяу" що б'ють кішок струмом?

– написала спочатку Moonhalf.

Пізніше вона опублікувала кілька скриншотів зі сторінок магазинів та відгуків клієнтів, які купили товар.

У цих відгуках, наприклад, один покупець скаржиться, що нашийник працює "через раз", оскільки після удару струмом "кіт починає дратуватися і починає волати ще сильніше". Інший же пише, що хотів би, щоб "струмом одразу колошматило", а не злегка било, оскільки його "старий тупорогий кіт" уже старий і глухий, що не було враховано при створенні технології.



Так виглядає нашийник "АнтиМяу" / Фото виробника нашийників, які продавалися на маркетплейсах

Реакція соцмереж та продавців

Користувачі твітера розділили обурення авторки початкової публікації. Вони почали масово писати звернення до магазинів з проханнями прибрати ці товари. Маркетплейси відповіли по-різному. Ozon, наприклад, уже почав видаляти нашийники зі свого майданчика і пообіцяв остаточно позбутися від них протягом двох тижнів.

Для нас звичайно важливо гуманне ставлення до тварин. Дякуємо всім, що звернули увагу на нашийники. Ми звичайно заборонимо продаж таких товарів на нашому сайті й уже почали сповіщати про це продавців,

– сказано в офіційному коментарі компанії.



Так виглядає нашийник "АнтиМяу" / Фото виробника нашийників, які продавалися на маркетплейсах

Дещо інакше діяв "Яндекс.Маркет". Спочатку магазин заявив, що така продукція не заборонена законом і буде видалена тільки за рішенням суду, але пізніше розповів, що домовився з продавцями, щоб вони самостійно приховали її.

"Ми вже ведемо переговори з продавцями таких нашийників, і багато хто вже самостійно прибрав їх з продажу на Маркеті або планує зробити це найближчим часом. Продаж подібних товарів не суперечить закону, але ми розуміємо, що вони можуть завдавати шкоди або дискомфорту тваринам. Ми дуже вдячні нашим користувачам за те, що вони звернули на це увагу. А щоб ситуація не повторилася в майбутньому, вже зараз шукаємо системне рішення для користувачів – наприклад, можливість залишити скаргу на товар прямо в його картці. Дякуємо за небайдужість!" – відповідають на звернення від імені офіційної сторінки.

Жодної відповіді від маркетплейсу Wildberries немає.