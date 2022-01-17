Не баг, а фішка: чому Microsoft Word почав позначати правильні слова як помилки

17 січня 2022 , 12:31
Читать новость на русском

Джерело:

Gizmodo

Компанія Microsoft оновила засіб перевірки орфографії, який входить до складу її програми Word. Тепер він почав пропонувати заміну деяким словам та фразам.

Згідно з джерелом, алгоритм перевірки орфографії в Microsoft Word почав аналізувати слова, які набирає користувач, виявляючи не тільки орфографічні та пунктуаційні помилки, але і різні неполіткоректні або образливі для меншин терміни.

Цікаво Ігровий монітор Samsung Odyssey Neo G9 – майбутнє геймінгу

Що відомо

  • Фразу "білий список" (whitelist) додаток пропонує замінити на "дозволений список" (allowed list) або інші синонімічні слова.
  • Слово mankind (людство) на форму humankind.
  • Master – на expert.

Microsoft повідомляє, що найняла команду лінгвістичних фахівців, які допоможуть виявляти та пропонувати заміну неполіткоректним або образливим термінам на 20 різних мовах. Поки невідомо, чи входить в їх число українська мова і чи з'явиться в україномовній версії сервісу це нововведення.

Функція виходить за рамки позначення лише етнічних образливих висловів. Вона сповістить вас, якщо у вашому тексті буде використано слова або фрази, які містять:

  • упередження за віком,
  • культурні упередження,
  • дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації,
  • гендерну упередженість,
  • расову упередженість та інше.

Цей "редактор інклюзивності", як його називає джерело, доступний наразі лише для передплатників Microsoft 365. Неясно, чи вбудує компанія його й у десктопну версію Microsoft Word, яка не вимагає підключення до інтернету.

А ви пам'ятаєте, якими були перші персональні комп'ютери в Україні? У нашому відео розповідаємо, про старі комп'ютери родом з 90-х. Вам буде цікаво!

Компи з 90-х: дивіться відео

 

Автор: Олександр Гайдамашко