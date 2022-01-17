Не баг, а фішка: чому Microsoft Word почав позначати правильні слова як помилки

Компанія Microsoft оновила засіб перевірки орфографії, який входить до складу її програми Word. Тепер він почав пропонувати заміну деяким словам та фразам.

Згідно з джерелом, алгоритм перевірки орфографії в Microsoft Word почав аналізувати слова, які набирає користувач, виявляючи не тільки орфографічні та пунктуаційні помилки, але і різні неполіткоректні або образливі для меншин терміни.

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Що відомо

Фразу "білий список" (whitelist) додаток пропонує замінити на "дозволений список" (allowed list) або інші синонімічні слова.

(whitelist) додаток пропонує замінити на (allowed list) або інші синонімічні слова. Слово mankind (людство) на форму humankind .

(людство) на форму . Master – на expert.

Microsoft повідомляє, що найняла команду лінгвістичних фахівців, які допоможуть виявляти та пропонувати заміну неполіткоректним або образливим термінам на 20 різних мовах. Поки невідомо, чи входить в їх число українська мова і чи з'явиться в україномовній версії сервісу це нововведення.

Функція виходить за рамки позначення лише етнічних образливих висловів. Вона сповістить вас, якщо у вашому тексті буде використано слова або фрази, які містять:

упередження за віком,

культурні упередження,

дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації,

гендерну упередженість,

расову упередженість та інше.

Цей "редактор інклюзивності", як його називає джерело, доступний наразі лише для передплатників Microsoft 365. Неясно, чи вбудує компанія його й у десктопну версію Microsoft Word, яка не вимагає підключення до інтернету.

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