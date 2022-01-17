Не баг, а фішка: чому Microsoft Word почав позначати правильні слова як помилки
Джерело:Gizmodo
Компанія Microsoft оновила засіб перевірки орфографії, який входить до складу її програми Word. Тепер він почав пропонувати заміну деяким словам та фразам.
Згідно з джерелом, алгоритм перевірки орфографії в Microsoft Word почав аналізувати слова, які набирає користувач, виявляючи не тільки орфографічні та пунктуаційні помилки, але і різні неполіткоректні або образливі для меншин терміни.
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Що відомо
- Фразу "білий список" (whitelist) додаток пропонує замінити на "дозволений список" (allowed list) або інші синонімічні слова.
- Слово mankind (людство) на форму humankind.
- Master – на expert.
Microsoft повідомляє, що найняла команду лінгвістичних фахівців, які допоможуть виявляти та пропонувати заміну неполіткоректним або образливим термінам на 20 різних мовах. Поки невідомо, чи входить в їх число українська мова і чи з'явиться в україномовній версії сервісу це нововведення.
Функція виходить за рамки позначення лише етнічних образливих висловів. Вона сповістить вас, якщо у вашому тексті буде використано слова або фрази, які містять:
- упередження за віком,
- культурні упередження,
- дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації,
- гендерну упередженість,
- расову упередженість та інше.
Цей "редактор інклюзивності", як його називає джерело, доступний наразі лише для передплатників Microsoft 365. Неясно, чи вбудує компанія його й у десктопну версію Microsoft Word, яка не вимагає підключення до інтернету.
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