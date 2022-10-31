Лабораторія DxOMark визначила нового лідера серед камер смартфонів

Експерти DxOMark оновили рейтинг камерофонів, додавши нову модель на перше місце. Лідер набрав 149 балів, обігнавши навіть iPhone 14 Pro Max.

Новим королем мобільної фотографії назвали Huawei Mate 50 Pro. Друге і третє місце ділять нові смартфони Honor Magic4 Ultimate і Google Pixel 7 Pro, які набрали по 147 балів. iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max, які набрали по 146 балів, розділили четверте і п'яте місця.

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Чому Huawei Mate 50 Pro найкращий

DxOMark перерахувала такі переваги камера Huawei Mate 50 Pro:

Широкий динамічний діапазон для фото та відео.

Картинка багата на деталі.

Шум дуже добре контролюється.

Велика глибина різкості на групових знімках при яскравому світлі.

Деталі зберігаються на місці у всіх діапазонах масштабування.

Приємний ефект боке.

Автофокус на фото та відео загалом швидкий і точний.

Приємні кольори при яскравому світлі.

Залишкове зображення руху добре контролюється у відеорежимі.

Недоліки Huawei Mate 50 Pro:

Іноді можна спостерігати невелике спотворення балансу білого.

Відмінності між прев'ю та остаточним зображенням часто помітні в складних сценах.

Зйомка іноді трохи повільніша під час зйомки складних сцен.

Різницю в різкості часто видно між кадрами відео.

Чи вірити DxOMark – питання досі відкрите. Нагадаємо, лабораторія вже не один рік піддається сильній критиці та звинуваченням у необ'єктивності. Багато технооглядачів та блогерів після власних тестувань пристроїв просто перестали враховувати думку DxOMark і будь-яким чином посилатись на неї, заявляючи про брехню й упередженість з боку лабораторії.