Новим королем мобільної фотографії назвали Huawei Mate 50 Pro. Друге і третє місце ділять нові смартфони Honor Magic4 Ultimate і Google Pixel 7 Pro, які набрали по 147 балів. iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max, які набрали по 146 балів, розділили четверте і п'яте місця.
Цікаво З Росії тікають навіть свої: виробник смартфонів Inoi перебрався до Естонії
Чому Huawei Mate 50 Pro найкращий
DxOMark перерахувала такі переваги камера Huawei Mate 50 Pro:
- Широкий динамічний діапазон для фото та відео.
- Картинка багата на деталі.
- Шум дуже добре контролюється.
- Велика глибина різкості на групових знімках при яскравому світлі.
- Деталі зберігаються на місці у всіх діапазонах масштабування.
- Приємний ефект боке.
- Автофокус на фото та відео загалом швидкий і точний.
- Приємні кольори при яскравому світлі.
- Залишкове зображення руху добре контролюється у відеорежимі.
Недоліки Huawei Mate 50 Pro:
- Іноді можна спостерігати невелике спотворення балансу білого.
- Відмінності між прев'ю та остаточним зображенням часто помітні в складних сценах.
- Зйомка іноді трохи повільніша під час зйомки складних сцен.
- Різницю в різкості часто видно між кадрами відео.
Чи вірити DxOMark – питання досі відкрите. Нагадаємо, лабораторія вже не один рік піддається сильній критиці та звинуваченням у необ'єктивності. Багато технооглядачів та блогерів після власних тестувань пристроїв просто перестали враховувати думку DxOMark і будь-яким чином посилатись на неї, заявляючи про брехню й упередженість з боку лабораторії.