Новим королем мобільної фотографії назвали Huawei Mate 50 Pro. Друге і третє місце ділять нові смартфони Honor Magic4 Ultimate і Google Pixel 7 Pro, які набрали по 147 балів. iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max, які набрали по 146 балів, розділили четверте і п'яте місця.

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Чому Huawei Mate 50 Pro найкращий

DxOMark перерахувала такі переваги камера Huawei Mate 50 Pro:

Широкий динамічний діапазон для фото та відео.

Картинка багата на деталі.

Шум дуже добре контролюється.

Велика глибина різкості на групових знімках при яскравому світлі.

Деталі зберігаються на місці у всіх діапазонах масштабування.

Приємний ефект боке.

Автофокус на фото та відео загалом швидкий і точний.

Приємні кольори при яскравому світлі.

Залишкове зображення руху добре контролюється у відеорежимі.

Недоліки Huawei Mate 50 Pro:

Іноді можна спостерігати невелике спотворення балансу білого.

Відмінності між прев'ю та остаточним зображенням часто помітні в складних сценах.

Зйомка іноді трохи повільніша під час зйомки складних сцен.

Різницю в різкості часто видно між кадрами відео.

Чи вірити DxOMark – питання досі відкрите. Нагадаємо, лабораторія вже не один рік піддається сильній критиці та звинуваченням у необ'єктивності. Багато технооглядачів та блогерів після власних тестувань пристроїв просто перестали враховувати думку DxOMark і будь-яким чином посилатись на неї, заявляючи про брехню й упередженість з боку лабораторії.