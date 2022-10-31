Новим королем мобільної фотографії назвали Huawei Mate 50 Pro. Друге і третє місце ділять нові смартфони Honor Magic4 Ultimate і Google Pixel 7 Pro, які набрали по 147 балів. iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max, які набрали по 146 балів, розділили четверте і п'яте місця.

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Чому Huawei Mate 50 Pro найкращий

DxOMark перерахувала такі переваги камера Huawei Mate 50 Pro:

  • Широкий динамічний діапазон для фото та відео.
  • Картинка багата на деталі.
  • Шум дуже добре контролюється.
  • Велика глибина різкості на групових знімках при яскравому світлі.
  • Деталі зберігаються на місці у всіх діапазонах масштабування.
  • Приємний ефект боке.
  • Автофокус на фото та відео загалом швидкий і точний.
  • Приємні кольори при яскравому світлі.
  • Залишкове зображення руху добре контролюється у відеорежимі.

Недоліки Huawei Mate 50 Pro:

  • Іноді можна спостерігати невелике спотворення балансу білого.
  • Відмінності між прев'ю та остаточним зображенням часто помітні в складних сценах.
  • Зйомка іноді трохи повільніша під час зйомки складних сцен.
  • Різницю в різкості часто видно між кадрами відео.

Чи вірити DxOMark – питання досі відкрите. Нагадаємо, лабораторія вже не один рік піддається сильній критиці та звинуваченням у необ'єктивності. Багато технооглядачів та блогерів після власних тестувань пристроїв просто перестали враховувати думку DxOMark і будь-яким чином посилатись на неї, заявляючи про брехню й упередженість з боку лабораторії.