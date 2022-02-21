Рішення редколегії підкріпило думку голови корпорації Джима Фарлі у тому, що Ford може не лише конкурувати з Tesla, але й здатний залишити позаду компанію Ілона Маска. Фішер наголосив, що особисто був вражений можливостями Mustang Mach-E, щойно протестував його.

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Це не тільки дуже приємний автомобіль, він спортивний, але й надзвичайно зрілий. Коли я говорю, що він залишає хороше враження, я маю на увазі, що він дуже тихий. Тобто відчувається, що над ним попрацювали,

– сказав він в інтерв'ю CNBC.

Щодо надійності, зібрані Consumer Reports дані показують, що Mach-E майже не має проблем. Завдяки випробуванням, проведеним фахівцями організації, та відгукам споживачів журнал присудив цьому електромобілю звання "Найкращого вибору" 2022 року. Досі цей титул носила Tesla Model 3.

Переваги Ford Mustang Mach-E

Журнал все ще рекомендує Model 3, але зазначає, що у деяких аспектах цей електрокар поступається Mach-E. Насамперед коли мова заходить про автономний рух та попередження водіїв, які відволікаються від дороги.

Система BlueCruise використовує камеру, спрямовану на обличчя водія, щоб відстежувати напрямок його погляду. Model 3 теж має таку камеру, але Consumer Reports вважає, що вона могла б працювати ефективніше.

Загалом Tesla перемістилася на сім пунктів вниз, на 23 місце серед 32 найбільших автомобільних брендів.

Це найнижчі показники за останні сім років для цієї компанії: