Назвали ціну смарт-годинника Huami Amazfit T-Rex Pro в Європі

Презентація розумного годинника Huami Amazfit T-Rex Pro має відбутись 23 березня. При цьому, вартість нового розумного девайсу вже назвав магазин Allegro.

Як сказано на сайті магазину, Huami Amazfit T-Rex Pro надійде у продаж на європейському ринку з цінником у 160 євро (5 200 гривень).

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Характеристики Huami Amazfit T-Rex Pro

Смарт-годинник Amazfit T-Rex Pro оснащений 1,3-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 360x360 пікселів. Дисплей буде покритий захисним склом Gorilla Glass і олеофобним покриттям.

Девайс також може похвалитись:

датчиком BioTracker 2 PPG,

датчиком прискорення,

гіроскопом,

висотоміром,

геомагнітним датчиком.

Amazfit T-Rex Pro підтримує систему супутникової навігації GPS, BeiDou і Galileo.

Amazfit T-Rex Pro доступний у 3 кольорах / Фото ixbt.com

Крім того, Amazfit T-Rex Pro отримав вологозахист за стандартом 10 АТМ і відповідає вимогам американського військового стандарту MIL-STD-810G.

Годинник надійде у продаж у трьох кольорах: Steel Blue, Desert Grey і Black.