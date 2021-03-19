Назвали ціну смарт-годинника Huami Amazfit T-Rex Pro в Європі
Презентація розумного годинника Huami Amazfit T-Rex Pro має відбутись 23 березня. При цьому, вартість нового розумного девайсу вже назвав магазин Allegro.
Джерело:Tabletowo
Як сказано на сайті магазину, Huami Amazfit T-Rex Pro надійде у продаж на європейському ринку з цінником у 160 євро (5 200 гривень).
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Характеристики Huami Amazfit T-Rex Pro
Смарт-годинник Amazfit T-Rex Pro оснащений 1,3-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 360x360 пікселів. Дисплей буде покритий захисним склом Gorilla Glass і олеофобним покриттям.
Девайс також може похвалитись:
- датчиком BioTracker 2 PPG,
- датчиком прискорення,
- гіроскопом,
- висотоміром,
- геомагнітним датчиком.
Amazfit T-Rex Pro підтримує систему супутникової навігації GPS, BeiDou і Galileo.
Amazfit T-Rex Pro доступний у 3 кольорах / Фото ixbt.com
Крім того, Amazfit T-Rex Pro отримав вологозахист за стандартом 10 АТМ і відповідає вимогам американського військового стандарту MIL-STD-810G.
Годинник надійде у продаж у трьох кольорах: Steel Blue, Desert Grey і Black.
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