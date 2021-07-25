Назвали переможців фотоконкурсу iPhone Photography Awards 2021

22 липня оголосили імена переможців конкурсу iPhone Photography Awards 2021. Це незалежна премія, на якій щороку відзначають кращі знімки, зроблені талановитими фотографами з усього світу на iPhone.

Цього року лауреатами премії стали представники 17 країн – від Румунії до Бангладешу. Знімки-переможці відібрані серед тисяч зображень, надісланих фотографами з понад 140 країн.

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Переможці

Переглянути повний список переможців конкурсу можна на офіційному сайті.

Ґран-прі конкурсу отримало фото під назвою "Трансильванські пастухи". На ньому зображені двоє чоловіків з вівцями. Автор фото – Istvan Kerekes з Угорщини. Переможне фото він зробив у Румунії.



"Трансильванські пастухи" – переможець iPhone Photography Awards 2021 / Фото Istvan Kerekes

1-е місце у номінації "Фотограф року": Шаран Шетті з Індії за фото "Зв'язок", де чоловік і його кінь одні в степу втішають один одного. Знято на iPhone X.

2-е місце у номінації "Фотограф року": Ден Лью з Китаю за безіменне фото астронавта, який перетинає пустелю, що нагадує Марс. Знято на iPhone 11 Pro Max.

3-е місце у номінації "Фотограф року": Джефф Рейнер з США за фото "Прогулянка в повітрі", на якому зображена дівчинка під час стрибка над тротуаром у променях сонця. Знято на iPhone X.

Переможці iPhone Photography Awards 2021

Також фото оцінювались в інших категоріях:

Тварини

Архітектура

Життя міста

Пейзаж

Природа

Люди

Портрет

Захід сонця

Подорожі

Переможці інших категорій конкурсу / Фото IPPAWARDS