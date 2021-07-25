Цього року лауреатами премії стали представники 17 країн – від Румунії до Бангладешу. Знімки-переможці відібрані серед тисяч зображень, надісланих фотографами з понад 140 країн.
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Переможці
Переглянути повний список переможців конкурсу можна на офіційному сайті.
Ґран-прі конкурсу отримало фото під назвою "Трансильванські пастухи". На ньому зображені двоє чоловіків з вівцями. Автор фото – Istvan Kerekes з Угорщини. Переможне фото він зробив у Румунії.
"Трансильванські пастухи" – переможець iPhone Photography Awards 2021 / Фото Istvan Kerekes
- 1-е місце у номінації "Фотограф року": Шаран Шетті з Індії за фото "Зв'язок", де чоловік і його кінь одні в степу втішають один одного. Знято на iPhone X.
- 2-е місце у номінації "Фотограф року": Ден Лью з Китаю за безіменне фото астронавта, який перетинає пустелю, що нагадує Марс. Знято на iPhone 11 Pro Max.
- 3-е місце у номінації "Фотограф року": Джефф Рейнер з США за фото "Прогулянка в повітрі", на якому зображена дівчинка під час стрибка над тротуаром у променях сонця. Знято на iPhone X.
Переможці iPhone Photography Awards 2021
Також фото оцінювались в інших категоріях:
- Тварини
- Архітектура
- Життя міста
- Пейзаж
- Природа
- Люди
- Портрет
- Захід сонця
- Подорожі
Переможці інших категорій конкурсу / Фото IPPAWARDS