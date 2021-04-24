Лідер досі незмінний: назвали найпопулярніший iPhone у світі

Експерти кажуть, що смартфони серії iPhone 12 стрімко захоплюють американський ринок. При цьому, найпопулярнішим смартфоном Apple вже другий рік поспіль залишається модель iPhone 11.

Це показують дані дослідницької компанії CIRP. Цікаво, що серед нових моделей найбільш популярним є наступник iPhone 11 – 6,1-дюймовий iPhone 12.

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Після нього йдуть моделі iPhone 12 Pro Max і iPhone 12 Pro. А от на частку компактного iPhone 12 mini припадає найменше продажів. При чому така ситуація з mini-версією по всьому світі. Навіть iPhone SE і iPhone Xr продаються краще, ніж iPhone 12 mini.

До речі, це може бути однією з причин, чому Apple не планує випустити компактний смартфон у 2021 році.

Лідер незмінний

Нагадаємо, що iPhone 11 Apple випустила ще у 2019 році. І вже кілька років поспіль ця модель продовжує залишатися найбільш продаваною моделлю Apple та одним із найпопулярніших смартфонів у світі.

Найпопулярніший iPhone у світі / Інфографіка CIRP

Згідно зі статистикою CIRP, цей смартфон завоював 24% американського ринку в минулому кварталі.

Нагадаємо, у 2020 році моделі iPhone 11 та iPhone SE 2020 стали двома найбільш продаваними смартфонами Apple.