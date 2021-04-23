Це показують дані дослідницької компанії CIRP. Цікаво, що серед нових моделей найбільш популярним є наступник iPhone 11 – 6,1-дюймовий iPhone 12.

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Після нього йдуть моделі iPhone 12 Pro Max і iPhone 12 Pro. А от на частку компактного iPhone 12 mini припадає найменше продажів. При чому така ситуація з mini-версією по всьому світі. Навіть iPhone SE і iPhone Xr продаються краще, ніж iPhone 12 mini.

До речі, це може бути однією з причин, чому Apple не планує випустити компактний смартфон у 2021 році.

Лідер незмінний

Нагадаємо, що iPhone 11 Apple випустила ще у 2019 році. І вже кілька років поспіль ця модель продовжує залишатися найбільш продаваною моделлю Apple та одним із найпопулярніших смартфонів у світі.

Найпопулярніший iPhone у світі / Інфографіка CIRP

Згідно зі статистикою CIRP, цей смартфон завоював 24% американського ринку в минулому кварталі.

Нагадаємо, у 2020 році моделі iPhone 11 та iPhone SE 2020 стали двома найбільш продаваними смартфонами Apple.