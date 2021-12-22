Сучасні методики проведення краш-тестів враховують не лише пасивну безпеку, що визначається опрацюванням конструкції автомобіля з метою захисту пасажирів, а й активну, за яку відповідають різні електронні системи.

Не пропустіть Samsung підтримає клієнтів із порушеннями слуху: яку ініціативу запускає компанія

IIHS періодично випробовує нові легкові машини, що пропонуються на ринку США, і в черговій серії краш-тестів взяла участь найновіша версія Tesla Model Y. Електромобіль зазнав випробування при лобовому зіткненні з незначним і серйознішим перекриттям з боку водія, а також бічним зіткненням з ударом в район середньої стійки з боку водія.

Tesla Model Y – найбезпечніший автомобіль

Відомство надало Tesla Model Y максимальний рейтинг безпеки з можливих, і для транспортних засобів цієї марки це стало вже традицією. До речі, раніше краш-тест Tesla Model Y проводила інша американська організація – NHTSA, і він теж був пройдений із п'ятизірковим результатом за всіма критеріями оцінки безпеки.

Цікавий факт! Крім бічного зіткнення з платформою, що імітує повнорозмірний позашляховик, методика NHTSA передбачає тест на бічне зіткнення зі стовпом. Його Tesla Model Y також пройшла успішно.

Важливо, що система автоматичного гальмування, яка використовується в Tesla, теж удостоїлася високих оцінок IIHS, оскільки змогла запобігти зіткненню з транспортним засобом, що їде попереду, на швидкості до 40 км/год включно.

Єдиним наріканням до Tesla Model Y у експертів IIHS стала ефективність фронтальної світлотехніки кросовера, яка також враховується в оцінці безпеки транспортного засобу.