Як й передбачалося, комета C/2021 A1 (Leonard) набула достатньої яскравості, щоб бути помітною неозброєним оком. Ба більше, це сталося кілька разів через різкі спалахи яскравості, викликані викидом речовини. Шкода, але ці дійства відбуваються на небозводі південної півкулі Землі. Тепер же кометі взагалі "відірвало" хвіст.

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На цій світлині чудово видно "відірваний" хвіст комети / Фото Michael Jäger

"Відірваний" кометний хвіст

Така подія має назву "роз'єднання". Роз'єднання кометного хвоста відбувається через зміну локальної комбінації міжпланетних магнітних полів. За таких випадків газовий хвіст комети буквально відривається через зміну сили та напрямку магнітних полів. На зміну йому виростає новий хвіст, але старий нікуди не розвіюється, а продовжує існувати.



Відірваний хвіст комети видно зліва / Фото Michael Jäger

Зверніть увагу! З часом старий хвіст зміщується у просторі відносно нового хвоста та "коми" комети.



Кометна "кома" (голова), новий хвіст та старий хвіст / Фото Michael Jäger

Новий хвіст, який виріс на заміну старому, має дещо іншу орієнтацію у просторі, яка відповідає новій локальній комбінації міжпланетних магнітних полів. Цікаво, що новий хвіст також може відірватися, якщо сила магнітних полів зміниться.



Комета C/2021 A1 (Leonard), сфотографована над островом Пальма, Канарські острови, Іспанія / Фото Sebastian Voltmer

На сьогодні хвіст найяскравішої комети 2021 року розрісся до велетенських розмірів. Повноцінно це можна побачити лише на фотографіях астрофотографів, адже, наприклад, у бінокль можна спостерігати всього лише частину хвоста, довжиною близько 6 градусів (12 дисків Місяця).



Розтягнутий небом хвіст комети Леонард / Фото Space Weather Gallery Jan Hattenbach

Якщо ж використати фотоапарат, як це зробив астрофотограф Jan Hattenbach, то можна побачити не 6-градусний хвіст, а мінімум 36-градусний. Тобто, хвіст комети C/2021 A1 розтягнувся на 1/5 частину небесної сфери.